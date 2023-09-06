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Суд в РФ продлил арест Евгении Беркович и Светланы Петрийчук

Павел Мыльников
6 сентября 2023 г.

Театральные деятели останутся под стражей до 4 ноября. Дело об оправдании терроризма в отношении Беркович и Петрийчук открыли после спектакля "Финист ясный сокол", увидев в нем героизацию боевиков ИГ.

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Драматург Светлана Петрийчук в Замоскворецком районном суде Москвы
Светлана ПетрийчукФото: Mikhail Metzel/TASS/dpa/picture alliance

Хамовнический районный суд Москвы в среду, 6 сентября, продлил срок ареста театрального режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук по делу об "оправдании терроризма". Театральные деятели останутся под стражей до 4 ноября.

Тем самым суд удовлетворил ходатайство следствия, которое посчитало, что фигурантки могут помешать расследованию, находясь на свободе. В то же время защита девушек просила суд избрать более мягкую меру пресечения.

В спектакле "Финист ясный сокол" увидели героизацию террористов ИГ

Евгения Беркович и Светлана Петрийчук были задержаны 4 мая, в их домах прошли обыски. Дело об оправдании терроризма было открыто после спектакля "Финист ясный сокол". Постановка рассказывает о россиянках, решивших заочно выйти замуж за радикальных исламистов и переехать в Сирию. В 2022 году спектакль получил две премии "Золотая маска".

По результатам "деструктологической" экспертизы обвинение обнаружило в постановке героизацию террористической группировки "Исламское государство" и идеологию радикального феминизма. Однако в июне центр судебной экспертизы при министерстве юстиции РФ признал, что послужившая основой для возбуждения дела против Беркович и Петрийчук "деструктологическая" экспертиза пьесы не может использоваться как доказательство в суде, поскольку "деструктология не является наукой".

По статье об оправдании терроризма Беркович и Петрийчук грозит до семи лет лишения свободы. Театральные деятели не признают свою вину.

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