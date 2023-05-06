Экстремизм в "Колобке", или Зачем РФ новое театральное дело?

5 мая Замоскворецкий районный суд арестовал режиссера Женю Беркович (см. заглавное фото) и драматурга Светлану Петрийчук по делу об "оправдании терроризма" из-за спектакля "Финист ясный сокол". Светлана Петрийчук написала пьесу о судьбе девушек, которых интернет-флиртом заманивают в исламскую террористическую организацию, несколько лет назад и представила ее на фестивале драматургии "Любимовка" в 2019 году. В 2021 году спектакль (вместе со своим проектом "Дочери Сосо") поставила Женя Беркович, он получил "Золотую маску" - самую престижную театральную премию России - в двух номинациях.

После 24 февраля 2022 года многие театральные деятели уехали из России, проект "Любимовка" был фактически заморожен. Переехала в Германию вместе со своим мужем, режиссером Юрием Шехватовым, и Светлана Петрийчук. Женя Беркович, несмотря на открытую антивоенную позицию, осталась в России. Живущая в Германии Светлана Петрийчук была задержана в России, в московском аэропорту, когда возвращалась из поездки.

"Как судебные акты РФ могут оправдывать терроризм?"

В Берлине новости из Москвы вызвали шок у людей, хорошо знакомых с пьесой, ее автором и режиссером спектакля. "Я была на читках этой пьесы несколько раз. Если разобрать ее на молекулы, она состоит из инструкций исламского быта - как испечь халяльный пирог и правильно повязать платок. А между инструкциями мы слышим выдержки из реальных судебных актов в российских судах. И это абсурд, потому что - как судебные акты Российской Федерации могут оправдывать терроризм?" - говорит DW драматург Полина Бородина.

По ее словам, в пьесе заметно естественное стремление автора понять личную мотивацию девушек. "В чем причина, что ты создала себе этот образ, что ты стала мартышкой, которая за своим соколом ненаглядным, финистом, поехала незнамо куда? Это не то, что не преступно! Это вообще ключ к любому нормальному человеческому обществу - выяснять мотивы людей, почему они делают те или иные поступки", - объясняет Бородина.

"Да, феминизм. И что?"

Недоумение вызвало и экспертное заключение, согласно которому в пьесе было обнаружено не только "оправдание терроризма", но и "радикальный феминизм". "Женя Беркович и "Дочери Сосо" - это что-то бесконечно далекое от радикальности любого толка, в том числе и от радикального феминизма. А то, что там есть феминистская повестка, так это, вы понимаете, - тренд современного мира. Есть - ну и отлично. И что? Это невозможно предъявить ни в качестве уголовного дела, ни в качестве претензии. Это разлито в воздухе", - говорит DW тоже покинувшая Россию критик Марина Давыдова.

Марина Давыдова Фото: SALZBURGER FESTSPIELE/dpa/picture alliance

Однако литературный критик Анна Наринская считает, что в современном российском обществе может быть опасен и феминизм. "Как вы знаете, идут бурные разговоры, в том числе и в Думе, о том, чтобы объявить в России феминизм экстремизмом. Это обсуждается на уровне серьезных людей. Вообще не то, что консервативные, а просто архаические ценности царят сейчас в России. И я думаю, что поведение Жени и ее феминистские декларации привлекли к ней много недоброжелательного внимания. Я бы не сбрасывала со счетов именно женскую, феминистскую составляющую того, что произошло", - отмечает она.

Поскольку абсурд и неуместность (практики, о которых повествует пьеса, прекратились с исчезновением "Исламского государства", у нынешней России есть куда более серьезные проблемы) обвинений очевидны всем, кто имеет отношение к современной культуре. Многие сейчас задают себе вопрос: зачем властям новое "театральное дело"?

"Актер может и вены перерезать на сцене"

"Я абсолютно убеждена в том, что это не просто частное дело Жени Беркович и Светы Петрийчук. Это часть огромного процесса - очень большого "театрального дела", которое затронет множество институций, в том числе и премию "Золотая маска". Люди, которые читали экспертизу, говорили, что в ней обильно цитируется журнал "Театр", к которому я имею непосредственное отношение. Это не про увольнение конкретных людей, это уголовное дело по серьезной статье. И тут можно шить новые дела тем, кто, например, выдвинул этот спектакль на премию", - размышляет Марина Давыдова.

"Театр оставался последней площадкой свободного высказывания в России. По очень простой причине: вы не можете контролировать, что актер в следующую секунду произнесет. Как мы знаем, актер может себе и вены перерезать на сцене", - говорит берлинский композитор Сергей Невский, много работавший с российскими театральными проектами. По его словам, театр был главным предметом нападок Минкульта с 2011 года, власти пытались изменить состав экспертного совета "Золотой маски" еще в 2014 - 2015 годах, однако тогда премия отбилась. "Это был последний ресурс свободы. То есть это наезд не только на Женю и Свету, но и на последние остатки свободы в России", - уверен Невский.

Драматург Бородина считает, что в абсурдности выбора объекта для атаки состоит часть стратегии властей. "Это делается просто для того, чтобы мы не могли предсказать, какой будет следующий шаг. С такой логикой можно любую мою пьесу взять и найти в ней пропаганду чего-нибудь. И в "Колобке" можно найти экстремизм", - говорит она.

Смотрите также: