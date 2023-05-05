Беркович отправили в СИЗО до 4 июля

Замоскворецкий районный суд Москвы избрал меру пресечения для режиссера Евгении Беркович. Ее отправили в СИЗО на два месяца.

Замоскворецкий районный суд Москвы избрал меру пресечения для режиссера Евгении Беркович. Ее отправили в следственный изолятор на два месяца - до 4 июля. Решение вынесла судья Наталья Чепрасова. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщила "Медиазона". Ходатайства адвокатов отклонены.

Беркович проходит по уголовному делу по статье "об оправдании терроризма" из-за спектакля "Финист Ясный Сокол". По словам адвоката, Беркович - мать двоих детей с инвалидностью.

Защита Беркович пообещала обжаловать ее арест.

"Финист Ясный Сокол"

Накануне прошли обыски у матери Беркович - Елены Эфрос, а также ее бабушки, писательницы и правозащитницы Нины Катерли в Санкт-Петербурге.

В спектакле "Финист Ясный Сокол" рассказывается о женщинах, которые решили "виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию". Он основан на реальных историях женщин, впоследствии осужденных за "пособничество терроризму". В 2022 году этот спектакль получил премию "Золотая маска" в двух категориях.

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