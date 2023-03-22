Затертое домашнее видео на большой сцене Берлина

Летом 1997 года греческий студент-композитор Димитрис Таларугас закончил свою учебу в Берлине и собрался возвращаться на родину. Последние три берлинских дня он, понимая, что будет скучать, почти полностью запечатлел на любительскую видеокамеру. Димитрис шлялся по городу в сопровождении своей подруги альтистки Карен Лоренц (Karen Lorenz), заходил в гости и на домашние вечеринки к друзьям-музыкантам и побывал на техно-фестивале Loveparade, который в том году собрал рекордное число участников (целый миллион!)

В городе им то и дело встречался молодой, симпатичный и нескладный русский композитор Сергей с румянцем на круглых щеках - они несколько раз буквально сталкивались с ним на улицах. Сергей на камеру (смартфонов тогда не было, и хорошие камеры были экзотикой) меланхолично читал пушкинское "Летят за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия, а мы с тобой вдвоем предполагаем жить, и глядь - как раз умрем", изображая журналиста (впрочем, он и был журналистом "Эха Москвы"), рассказывал, как участники Loveparade, "приняв некоторое количество наркотиков", выходят на рельсы городской электрички. Он же, придя на домашнюю вечеринку к корейскому композитору, сладко спал на полу, пока другие музыканты всю ночь распевали международные песни.

Ensemble Mosaik играет "Ensembletrilogie III Memory" Фото: Camille Blake/Berliner Festspiele

Молодость на кассете

Прошло почти 30 лет, и видео Димитриса стало культовым среди учившихся в Берлине музыкантов. Оказалось, что других видеосвидетельств той эпохи просто не осталось, и молодость многих людей сохранилась только на затертой кассете. Сергей, не потеряв румянца и не покинув Берлин, превратился во всемирно известного композитора Сергея Невского, альтистка Карен Лоренц (тут стоит заметить, что альт - это, грубо говоря, большая скрипка) стала участницей известнейшего оркестра ensemble mosaik, а появлявшийся на видео композитор Энно Поппе (Enno Poppe), к которому Димитрис завалился в гости, - пожалуй, самым часто исполняемым немецким композитором.

"Когда я смотрю на это видео, я понимаю, что сейчас я куда более счастлив, чем был тогда. По нему хорошо видно, что композиторы не очень умеют развлекаться и проводить время друг с другом. Я был просто - студент-задрот, который много учился. Сначала я испытывал жалость к тем людям, тем более, что музыкантами из героев видео стали далеко не все, но чем больше я смотрел на эту пленку (а я делал это месяц беспрерывно), тем больше я чувствовал любви к этому городу и этому времени", - рассказывает Сергей Невский в интервью DW.

Ensembletrilogie III Memory: пьеса о Берлине

Так возник проект "Ensembletrilogie III Memory". Сергей Невский решил на основе видео написать музыкальную пьесу о Берлине той поры, их дружеской компании и вообще - человеческой памяти. Пьеса была представлена во вторник, 21 марта, в Берлине на главном немецком фестивале современной музыки Märzmusik. Музыканты оркестра ensemble mosaik сыграли ее, сидя за громадным прозрачным экраном, на котором транслировалось видео 1997 года.

Всему этому предшествовала долгая работа. Для работы над видео Сергей привлек известного видеохудожника Олега Михайлова, вместе с которым они более месяца каждый день монтировали тот самый видеодневник трех берлинских дней. "Надо было решить, как сохранить аутентичность этого любительского видео и при этом не замазывать все эффектами. Потому что начинаешь монтировать то, что они снимали - получается любительский фильм про Берлин. Начинаешь накладывать музыку - получается свадебное видео. Это было очень непросто", - объясняет Невский.

Оркестр играет пьесу Невского. На экране - архивный фильм Фото: Camille Blake/Berliner Festspiele

Лав-парад без техно-битов

В итоге получился тревожный и лирический фильм-медитация, в котором поездка в городской электричке, поход на лав-парад или домашняя вечеринка кажутся больше похожи на сон, чем на реальные события, а граница между прошлым и настоящим оказывается стерта.

Невский по сути написал красивейший и печальный саундтрек к этому фильму, главными действующими лицами которого оказались альтистка Карен Лоренц и пианист Эрнст Сурберг. Да, если вы помните начало этого текста, альтистка Карен была подругой оператора Димитриса и много раз возникала на старой пленке. Финалом пьесы и, пожалуй, ее самым трогательным моментом стал дуэт молодой Карен, которая играет Иоганна Себастьяна Баха на видео 1997 года, и нынешней Карен, которая добавляет Баху тревожных и мягких нот (обеих Карен одновременно показали на экране, что производило сильное впечатление).

Отдельной темой стал исторический Loveparade 1997 года, когда (о чем тогда никто не подозревал) этот техно-фестиваль находился на пике своей популярности и влиятельности. От композитора могли ожидать, что для передачи тех эмоций он воспользуется, как минимум, техно-битами. На самом деле музыкальная часть с Loveparade оказалась самой тихой, медленной и лирической - зритель плывет сквозь тысячную толпу вместе со студентами-ботаниками, которые еще не умеют как следует развлекаться, и грустит вместе с ними. Может быть, о том, что все это было пусть не так, как хотелось, но - единственно возможным прекрасным образом, и, главное, все это уже не вернуть.

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