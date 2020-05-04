История Loveparade: "парад любви" начинался как политическая демонстрация

Первый Loveparade прошел в Берлине в июле 1989 года. Его участниками были всего 150 молодых людей. В 1999-м в немецкой столице был установлен рекорд - 1,5 миллиона рейверов со всего мира. Тогда обошлось без жертв.