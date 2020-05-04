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Дело в отношении последних трех ответчиков в процессе о гибели людей на Loveparade 2010, оставшихся на скамье подсудимых к маю 2020 года, закрыто из-за эпидемии коронавируса и истекающего срока давности.
На процессе по делу о гибели людей в ходе Loveparade в Дуйсбурге суд прекратил дело в отношении семи из десяти обвиняемых.
Земельный суд в Дуйсбурге рассматривает иск к четырем сотрудникам фирмы-организатора фестиваля и шести городским чиновникам. Слушания перенесены в Дюссельдорф.
Верховный земельный суд в Дюссельдорфе обязал дуйсбургский суд открыть уголовное производство по делу о давке на фестивале техно-музыки в 2010 году.
Несмотря на праздники, эксперты Управления исследований и анализа безопасности гражданской авиации Франции продолжат работу по анализу данных со второго бортового самописца, разбившегося самолета.
Демонстрацию можно проводить под транспарантами и знаменами. А можно под техномузыку. В Берлине намерены соединить поп-культуру и социальные темы.
Жители города, родные и близкие погибших на фестивале Loveparade собрались на месте произошедшей в 2010 году трагедии. В туннеле, где из-за давки погибли люди, зажжены свечи.
Шесть работников городской администрации и четыре сотрудника компании-организатора обвиняются в причинении смерти по неосторожности.
Имена обвиняемых в трагедии в Дуйсбурге назовут на пресс-конференции в среду, 12 февраля.
Спустя два года после трагедии, произошедшей из-за массовой давки во время легендарного фестиваля техно-музыки Loveparade в Дуйсбурге, появились желающие реанимировать супершоу.
В Дуйсбурге прошел референдум о проведении перевыборов главы города. Спустя полтора года после трагедии на "Параде любви" жители Дуйсбурга поддержали инициативную группу, добивавшуюся отставки обер-бургомистра.
Вопрос о "судьбоносных" поп-музыкальных событиях 2010 года, наверное, ставить не совсем корректно: музыкальной революции нет и не ожидается, общая картина меняется медленно.
С появлением видеокамер в мобильных телефонах свидетели аварий и катастроф охотно выступают в роли репортеров и участников расследований. Возможно, именно любительские видео помогут раскрыть причины трагедии в Дуйсбурге.
Из-за давки, возникшей в результате грубых просчетов организаторов фестиваля техномузыки Loveparade, погиб 21 человек. Трагедия заставила по-новому взглянуть на проблему безопасности массовых шоу.
Первый Loveparade прошел в Берлине в июле 1989 года. Его участниками были всего 150 молодых людей. В 1999-м в немецкой столице был установлен рекорд - 1,5 миллиона рейверов со всего мира. Тогда обошлось без жертв.
Loveparade мог стать новым символом и новой визитной карточкой промышленно-пролетарской Рурской области, активно развивающей индустрию досуга. Однако за любое сложное дело всегда должны браться профессионалы.
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