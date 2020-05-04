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Loveparade

'Love never ends' is written in several languages at the Love Parade memorial in Duisburg, Germany, Thursday, Jan. 17, 2019. During a mass panic at the 'Love Parade' techno music festival 21 people were killed in Duisburg in the year 2010. (AP Photo/Martin Meissner) |

Суд закрыл дело о трагедии на Loveparade в Дуйсбурге 04.05.2020

Дело в отношении последних трех ответчиков в процессе о гибели людей на Loveparade 2010, оставшихся на скамье подсудимых к маю 2020 года, закрыто из-за эпидемии коронавируса и истекающего срока давности.
Tausende Raver drängen sich am Samstag (24.07.2010) in und vor dem Tunnel in Duisburg, in dem sich eine Massenpanik ereignet hat. Bei der Loveparade in Duisburg sind nach Angaben der Polizei mindestens fünfzehn Menschen ums Leben gekommen. Vor dem Loveparade-Gelände am ehemaligen Güterbahnhof ist es in einem Tunnel zu einer Massenpanik unter den Besuchern gekommen. Foto: Erik Wiffers dpa | Verwendung weltweit

Суд частично закрыл дело о трагедии на Loveparade в Дуйсбурге 06.02.2019

На процессе по делу о гибели людей в ходе Loveparade в Дуйсбурге суд прекратил дело в отношении семи из десяти обвиняемых.
08.12.2017+++ Deutschland Landgericht Duisburg Außenstelle. Eingang Ost. Foto: DW/Andrea Grunau

В Германии начался процесс по делу о трагедии на Loveparade 08.12.2017

Земельный суд в Дуйсбурге рассматривает иск к четырем сотрудникам фирмы-организатора фестиваля и шести городским чиновникам. Слушания перенесены в Дюссельдорф.
Tausende Raver drängen sich am Samstag (24.07.2010) in und vor dem Tunnel in Duisburg, in dem sich eine Massenpanik ereignet hat. Bei der Loveparade in Duisburg sind nach Angaben der Polizei mindestens fünfzehn Menschen ums Leben gekommen. Vor dem Loveparade-Gelände am ehemaligen Güterbahnhof ist es in einem Tunnel zu einer Massenpanik unter den Besuchern gekommen. Foto: Erik Wiffers dpa | Verwendung weltweit

Предполагаемые виновники трагедии на Loveparade в Дуйсбурге предстанут перед судом 24.04.2017

Верховный земельный суд в Дюссельдорфе обязал дуйсбургский суд открыть уголовное производство по делу о давке на фестивале техно-музыки в 2010 году.
24.03.2015 * French Police and Gendarmerie Alpine rescue units gather on a field as they prepare to reach the crash site of an Airbus A320, near Seyne-les-Alpes, in the French Alps, March 24, 2015. An Airbus plane operated by Lufthansa's Germanwings budget airline, en route from Barcelona to Duesseldorf, crashed in a remote snowy area of the French Alps on Tuesday and all 150 on board were feared dead. REUTERS/Jean-Paul Pelissier

Рейс 4U9525 : идентификация жертв начнется после пасхальных праздников 04.04.2015

Несмотря на праздники, эксперты Управления исследований и анализа безопасности гражданской авиации Франции продолжат работу по анализу данных со второго бортового самописца, разбившегося самолета.
ARCHIV - Ausgelassen tanzt eine Raverin am 15.07.2006 auf der Straße des 17. Juni an der Siegessäule in Berlin auf der Love Parade. Nach dem Aus für die Loveparade wird es in Berlin vorerst keine neue große Technoparty geben. Die für den 21. Juli geplante B-parade ist abgesagt worden. Die B-parade habe mit zahlreichen Problemen zu kämpfen gehabt, unter anderem seien Sponsoren nach dem Unglück bei der Loveparade in Duisburg vor zwei Jahren sehr verhalten gewesen. Foto: Marcel Mettelsiefen dpa/lbn +++(c) dpa - Bildfunk+++ pixel

В Берлине будет новый "парад любви" 10.03.2015

Демонстрацию можно проводить под транспарантами и знаменами. А можно под техномузыку. В Берлине намерены соединить поп-культуру и социальные темы.
Kerzen stehen am 23.07.2013 nahe der Gedenkstätte der Loveparade in Duisburg (Nordrhein-Westfalen) am Jahrestag der Katastrophe. Drei Jahre nach dem Loveparade-Unglück haben die Hinterbliebenen zum «Tag der 1000 Lichter» aufgerufen. Foto: Roland Weihrauch/DPA +++(c) dpa - Bildfunk+++ pixel

В Дуйсбурге проходит день памяти погибших на "Параде любви" 24.07.2014

Жители города, родные и близкие погибших на фестивале Loveparade собрались на месте произошедшей в 2010 году трагедии. В туннеле, где из-за давки погибли люди, зажжены свечи.
Ein Mann sitzt am Dienstag (24.07.2012) am Ort des Loveparade-Unglücks in Duisburg und trauert. Zwei Jahre nach der Katastrophe bei der Loveparade gedenken Angehörige, überlebende Opfer und Bürger in Duisburg der 21 Toten. Am Zugang und Ausgang des Partygeländes waren die Menschen während einer Massenpanik zu Tode gekommen. Foto: Caroline Seidel dpa/lnw +++(c) dpa - Bildfunk+++

По делу о трагедии на Loveparade в Дуйсбурге обвиняются десять человек 12.02.2014

Шесть работников городской администрации и четыре сотрудника компании-организатора обвиняются в причинении смерти по неосторожности.
Kerzen stehen am 23.07.2013 nahe der Gedenkstätte der Loveparade in Duisburg (Nordrhein-Westfalen) am Jahrestag der Katastrophe. Drei Jahre nach dem Loveparade-Unglück haben die Hinterbliebenen zum «Tag der 1000 Lichter» aufgerufen. Foto: Roland Weihrauch/DPA +++(c) dpa - Bildfunk+++ pixel

Прокуратура предъявила обвинения виновникам трагедии на Loveparade 11.02.2014

Имена обвиняемых в трагедии в Дуйсбурге назовут на пресс-конференции в среду, 12 февраля.
Techno-Fans feiern am Samstag, 19. Juli 2008, waehrend der Loveparade 2008 in Dortmund. Unter dem Motto Highway to Love hat am Samstag die Loveparade 2008 begonnen. Die Veranstalter erwarten zu dem Technospektakel rund eine Million Besucher. (AP Photo/Volker Wiciok) --- Techno fans celebrate during the Love Parade 2008 music festival in Dortmund, western Germany on Saturday, July 19, 2008. The second time in history of the techno music festival, the the Love Parade takes place in the western German Ruhr district and not in Berlin. (AP Photo/Volker Wiciok)

В Германии хотят возродить "Парад любви" 26.03.2012

Спустя два года после трагедии, произошедшей из-за массовой давки во время легендарного фестиваля техно-музыки Loveparade в Дуйсбурге, появились желающие реанимировать супершоу.
Nordrhein Westfalen/ Eine Waehlerin steckt am Sonntag (12.02.12) in einem Wahllokal in Duisburg ihren Stimmzettel zur Abstimmung ueber die Abwahl des Oberbuergermeisters von Duisburg, Adolf Sauerland (CDU), in eine Wahlurne. In Duisburg hat am Sonntagmorgen die Abstimmung ueber die Abwahl des umstrittenen Oberbuergermeisters Sauerland begonnen. Im Rahmen eines Buergerentscheides koennen 365.000 Einwohner ab 16 Jahren ueber die politische Zukunft des 56-jaehrigen Kommunalpolitikers entscheiden. (zu dapd-Text) Foto: Jakob Studnar/dapd

Жители Дуйсбурга высказались за отставку обер-бургомистра после трагедии на Loveparade 12.02.2012

В Дуйсбурге прошел референдум о проведении перевыборов главы города. Спустя полтора года после трагедии на "Параде любви" жители Дуйсбурга поддержали инициативную группу, добивавшуюся отставки обер-бургомистра.
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Электропанк живее всех живых: музыкальные итоги года 30.12.2010

Вопрос о "судьбоносных" поп-музыкальных событиях 2010 года, наверное, ставить не совсем корректно: музыкальной революции нет и не ожидается, общая картина меняется медленно.
Kerzen, Rosen und ein Schild stehen am Montag (26.07.2010) im Tunnel in Duisburg auf dem Gelände der Loveparade. Bei einer Massenpanik sind bei der Loveparade am Samstag 19 Menschen ums Leben gekommen, hunderte wurden verletzt. Foto:Oliver Berg dpa/lnw

Любительские видео помогут найти виновных давки на Loveparade 22.09.2010

С появлением видеокамер в мобильных телефонах свидетели аварий и катастроф охотно выступают в роли репортеров и участников расследований. Возможно, именно любительские видео помогут раскрыть причины трагедии в Дуйсбурге.
Kerzen, Rosen und ein Schild stehen am Montag (26.07.2010) im Tunnel in Duisburg auf dem Gelände der Loveparade. Bei einer Massenpanik sind bei der Loveparade am Samstag 19 Menschen ums Leben gekommen, hunderte wurden verletzt. Foto:Oliver Berg dpa/lnw

Трагедия на Loveparade в Дуйсбурге 28.07.2010

Из-за давки, возникшей в результате грубых просчетов организаторов фестиваля техномузыки Loveparade, погиб 21 человек. Трагедия заставила по-новому взглянуть на проблему безопасности массовых шоу.
Love Parade 2001 in Berlin

История Loveparade: "парад любви" начинался как политическая демонстрация 26.07.2010

Первый Loveparade прошел в Берлине в июле 1989 года. Его участниками были всего 150 молодых людей. В 1999-м в немецкой столице был установлен рекорд - 1,5 миллиона рейверов со всего мира. Тогда обошлось без жертв.
Kommentar Logo Galeriebild blau ohne Alles - Auge Januar 2007

Комментарий: Провинциальные бюрократы погубили людей и формат "Парада любви" 26.07.2010

Loveparade мог стать новым символом и новой визитной карточкой промышленно-пролетарской Рурской области, активно развивающей индустрию досуга. Однако за любое сложное дело всегда должны браться профессионалы.
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