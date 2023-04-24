В Берлине снимали интеллектуальную порчу с России

Переполненный зал театра Acud на Ветеранен-штрассе в центре Берлина. За окном светит солнце, в город на один день пришло лето, и буквально через дорогу от театра в парке сотни человек сидят на траве, попивая пиво и лимонад. В театре другая атмосфера: тут тихо и темно, хоть глаза выколи, а ведь представление уже началось. Это актерская читка: актеры читают совсем свежую пьесу с листа. Сейчас берлинская актриса читает свои реплики при свете горящих спичек Она зажигает одну спичку за другой и читает, пока горит тусклый огонек. Затем снова темнота, огонек гаснет, зажигается следующая спичка, представление продолжается.

"Старайтесь прожить свою жизнь так, чтобы не знать вкус заваренного вчера "Доширака", - читает актриса. Действие пьесы происходит в Киеве осенью 2022 года после того, как российская армия начала наносить удары по электростанциям. Электричество поступает в квартиры редко и нерегулярно, столица Украины большей частью погружена в темноту, горячая еда стала роскошью. Блюдо из холодной заваренной вчера лапши быстрого приготовления - стандартное меню в стране, в которой идет война. "Приходит то пандемия, то война, то еще какое-то дерьмо, а я просто хочу увеличить губы", - читает актриса, пока горит спичка.

"В Москве нельзя показать без риска"

Немецкие актрисы Дениз Вольфф (Denise Wolff) и Йозефине Витт (Josephine Witt) получили возможность поучаствовать в читке совсем свежей украинской пьесы "Женщины в темноте", потому что 21 и 22 апреля в Берлине прошел фестиваль "Эхо Любимовки. Берлин". "Любимовка" - это ежегодно проводившийся в Москве фестиваль и конкурс драматургии, куда тысячи драматургов присылали свои свежие пьесы, лучшие из которых потом разбирали театры. "Любимовка" открывала новые имена, без нее представить себе очень интересную (и, видимо, завершившуюся) театральную жизнь последних двадцати лет в России невозможно. Фестиваль продолжает жить и принимать пьесы, однако, он четко выступил против войны, а значит - фактически приостановил свою работу в России.

"В Москве сейчас большинство текстов нельзя показать без риска для организаторов и авторов. По крайней мере, из нашего антивоенного списка", - объясняет один из организаторов берлинской "Любимовки" режиссер Олег Христолюбский. Поэтому 8 специально отобранных пьес из "Любимовки" показали там, где показать можно - в Берлине. При этом организаторы постарались сделать все, чтобы не получилось очередное эмигрантское мероприятие - написанные на русском языке свежайшие пьесы были переведены на английский и немецкий и предложены в том числе и берлинским режиссерам.

Зрители "Любимовки" Фото: Roman Ekimov

"Было прикольно искать и вдохновлять этих людей, - рассказывает Олег Христолюбский. - Ты приходишь с идеей сделать антивоенный фестиваль, прочитать пьесы, о которых здесь никто не знает. Пришлось помыкаться, но в результате фестиваль готовили больше 70 человек, включая актеров, режиссеров и тех, кто работал за сценой. И все делали это абсолютно бесплатно". Действительно, несмотря на то, что даже в России "Любимовка" известна прежде всего в среде профессионалов, и рекламы фестиваля толком не было, энергия организаторов принесла плоды - все читки собрали полные залы.

Неожиданные коллаборации

Пьесу "Женщины в темноте" о погрузившемся в темноту Киеве написали Ирина Серебрякова и Маша Денисова (это псевдоним). Находившаяся в Киеве Денисова вела своеобразный дневник этих месяцев, а потом драматург Серебрякова написала на основе этих текстов и других свидетельств очевидцев пьесу и сама перевела ее на английский язык. На берлинской "Любимовке" пьесу поставил немецкий режиссер Сэтчел Реемтсма (Satchel Reemtsma), придумавший прием со спичками. Неожиданные коллаборации возникали прямо на ходу: живущий в Берлине сирийский режиссер Васеем Альшарки выбрал пьесу нижневартовского автора Алексея Житковского "Битва за Мосул" о боевых действиях в иракском городе, ставшем на какое-то время столицей террористического "Исламского государство" - и судьбе его гражданских жителей.

А драматург Полина Бородина выступила в необычной роли режиссера, поставив остроумную и ужасающую пьесу "Текст для театра: труд по снятию интеллектуальной порчи" Викентия Брызя (этот автор живет в России и выступил под псевдонимом). В качестве одной из актрис в читке приняла участие актриса и оперная певица Маня Расстегаева - культовая звезда инстаграма под ником "sexcursovod" - она тоже оказалась теперь в Берлине).

Актеры Маня Расстегаева, Алиса Дмитриева, Игорь Титов во время читки Фото: Roman Ekimov

"Москва-Петушки" в пределах одного дома

"Труд по снятию интеллектуальной порчи" оказался метафизическим путешествием по квартирам одного дома в небольшом российском дальневосточном городе, где девяностые, кажется, так и не закончились и плавно переросли в нынешнюю эпоху СВО. Получились своеобразные "Москва-Петушки", путешествие без начала и конца, только в пределах одного дома и без алкоголя - вместо него той же цели служит работающий во всех квартирах телевизор. Телевизор погружает жителей в наркотический дурман, спасающий от тоски по погибшим на войне, в бандитских разборках или уехавших в эмиграцию мужчинах. Всем обитателям дома ужасно хочется любви, но ни принять, ни отдать ее не получается, а самым действенным способом заставить другого что-то почувствовать становится сделать ему больно.

Автор пьесы сделал одним из персонажей всех 145 миллионов жителей России - они переходят за зрителем из квартиры в квартиру и безмолвно, жестами, реагируют на происходящее. Тут и попытка объединить разобщенную страну, и объяснить, почему россияне именно так - жестами, но не делами - реагируют на исторические катаклизмы, а для людей, лишенных возможности поехать в Россию, это еще и возможность посмотреть на страну на берлинской сцене. Сколько времени фестивалю предстоит пережидать темные времена за рубежом, чтобы потом вернуться в Москву, не знает никто.

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