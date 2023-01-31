  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Санкции в отношении России
Ситуация в Беларуси
Сцена из спектакля "Рейв для беженцев"
Сцена из спектакля "Рейв для беженцев"Фото: Lika Petrychenko
КультураГермания

Как режиссер из Москвы за пару месяцев покорила Берлин

Дмитрий Вачедин
57 мин. назад

В марте Анна Демидова приехала из Москвы в Берлин с одним чемоданом. Но она не растерялась и без помощи продюсера фактически с нуля создала свой театр.

https://p.dw.com/p/4MtBZ

Клуб Panke в берлинском районе Веддинг - чтобы попасть внутрь, надо пройти через несколько разрисованных граффити дворов. Большой зал в доме, который когда-то явно имел индустриальное применение, забит людьми, на помосте играет диджей - типичный берлинский вечер выходного дня. Внезапно музыка сменяется фразой на русском языке: "Ваше собрание незаконно. Немедленно освободите пространство". На танцпол врываются люди в костюмах омоновцев с щитами, которые и правда пытаются "очистить" пространство в центре зала. Посетителей клуба в Веддинге - районе, который известен анархистскими и антифашистскими традициями - так легко не возьмешь: люди начинают бросаться на щиты. Кто-то кричит на русском: "Россия будет свободной".

Омоновцам требуется время, чтобы сделать свою работу. Тогда в освобожденное от людей пространство выходит учительница. "А я вам зараз покажу, як приготувати наше, українське 4 позиції. Картопля,Лук, Буряк, Капуста. Do you understand!?" - учительница на украинском языке начинает читать рэп-инструкцию о приготовлении борща. Под влиянием борща омоновцы уже не кажутся такими страшными, они начинают танцевать - тут же появляется кастрюля с соответствующим блюдом, им угощают ошеломленных быстрой сменой событий зрителей.

"Пять миллиардов заявок на все существующие гранты"

Напугать посетителей немецкого клуба омоновцами и борщом придумала Анна Демидова - российский режиссер, у которой в Москве был собственный независимый театр Urban Forest Echo. В марте Анна переехала в Берлин и, размышляя о своем опыте эмиграции и перечитывая булгаковский "Бег", придумала концепцию нового театрального проекта, который назвала "Refugee Rave" - "Рейв беженцев" или "Рейв для беженцев". Проявив кипучую энергию, она, по ее словам, "писала письма в каждый театр, в каждую институцию, заполнила пять миллиардов заявок на все гранты, которые существуют в Германии и Европе, пытаясь найти пути для реализации этого проекта".

Анна Демидова
Анна ДемидоваФото: Dmitry Vachedin/DW

Сперва появилась отличная площадка для репетиции в центре Берлина - школа танго с несколькими шикарными залами, которые пустовали днем, позволила молодому режиссеру бесплатно пользоваться помещениями. Анна организовала актерские тренинги, на которые пришли как приехавшие в Берлин актеры-беженцы из России и Украины, так и актеры из других стран, с менее трагичной судьбой. Когда появилось помещение и актеры, подоспел и грант в несколько десятков тысяч евро от фонда "Darstellende Künste" - тогда Анна взялась за проект всерьез.

Репетиции в школе танго

Репетиции (а они проходят почти каждый день) до сих пор проводятся в помещении школы танго с замечательными паркетными, истоптанными ногами тысяч танцоров, полами. Анна проводит репетицию на английском языке. Сейчас она дает задание - изобразить космонавтов на другой планете, у которых в баллонах заканчивается воздух. Пока актеры корчатся в муках, сжимая себя за горло, корреспондент DW пытается понять режиссерскую задумку. Наверное, так: пребывание в новой стране для беженца похоже на пребывание в безвоздушном пространстве. "Не забывайте дышать", - говорит Анна и отправляет актеров на перерыв, на котором они тут же начинают обсуждать отправку Украине танков Leopard.

Актеры репетируют в школе танго
Актеры репетируют в школе тангоФото: Dmitry Vachedin/DW

"Изначально я вдохновлялась "Бегом" Булгакова - почувствовала историческую рифму. Но сейчас мы уже довольно далеко ушли от этого текста. Попутно я много разговаривала с беженцами, которые покинули Россию, Украину и Беларусь. И заметила, что многие воспринимают происходящее как сон. Да и у Булгакова в "Беге" истории называются снами. Так что на своих тренинграх я собрала актеров, и с каждым мы вырастили какого-то персонажа, который видит сон. Получается, будет восемь снов на тему эмиграции. Во сне бывает, что персонаж превращается в бабушку, потом - в Путина, мне нравится такая свобода, текучесть и пластичность", - объясняет Анна Демидова свою концепцию, пока актеры пьют чай из термосов.

Ужин перед ядерной войной

Впрочем, далеко не все сны будут настолько фантасмогоричны. Сон со сценой ужина, на котором компания прекраснодушных друзей пытается отгородиться от идущей войны житейскими мудростями вроде "всей правды мы не знаем", гораздо ближе к социальной сатире. В конце диалога, впрочем, выясняется, что мы наблюдает последний вечер перед тем, как мир погибнет в ядерном ударе.

Сцена из спектакля
Сцена из спектакля "Рейв для беженцев"Фото: Lika Petrychenko

Премьера спектакля пройдет в феврале, но отдельные сцены Анна показывает уже сейчас - как перформанс с борщом в клубе Panke. Его особенностью будут многоязычие - актеры будут играть на русском, украинском, итальянском, а показ будет сопровождаться субтитрами. О проекте уже сейчас много говорят в Берлине - еще бы, появившийся ниоткуда молодой режиссер сумел фактически за несколько месяцев сколотить своей небольшой театр и, опираясь только на свои силы (ведь продюсера у Анны нет), подготовить громкую премьеру. Впрочем, когда знакомишься с Анной, вопросы, как ей это удалось, отпадают: невозможно не отдать должное ее энергии и ее мотивации, которой она заражает всех вокруг - от танцоров танго до чиновников от культуры. Остается, чтобы "рейв" покорил и зрителей.

Смотрите также:

Конфликт в Донбассе на берлинской сцене

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Знаменитому театру-варьете в Берлине "Фридрихштадт-Паласт" - 100 лет (02.01.2020)

Знаменитому театру-варьете в Берлине "Фридрихштадт-Паласт" - 100 лет (02.01.2020)

Немецкий "Мулен Руж" - берлинский театр "Фридрихштадт-Паласт" отмечает свое столетие. Для создания юбилейного шоу были привлечены знаменитые дизайнеры и модельеры.
Культура2 января 2020 г.03:26 мин.

Авангард из Берлина: "Золотой Лев" Томаса Остермайера

Большая честь для немецкого режиссера: Венецианская биеннале присудила "Золотого Льва" радикальному новатору театрального искусства Томасу Остермайеру.
10 октября 2011 г.01:26 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

В берлинском офисе Transparency International

Коррупция - инструмент внешней политики Кремля: доклад TI

Коррупция7 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Истребители для Украины. Атака на Иран. DW Шоу

Истребители для Украины. Атака на Иран. DW Шоу

Политика21 ч. назад60:32 мин.
Сцена из спектакля "Рейв для беженцев"

Как режиссер из Москвы за пару месяцев покорила Берлин

Как режиссер из Москвы за пару месяцев покорила Берлин

Культура57 мин. назад
Танки бундесвера Leopard 2 на учениях в Литве, октябрь 2022 года

Поставки Leopard 2 Украине: ФРГ является стороной конфликта?

Поставки Leopard 2 Украине: ФРГ является стороной конфликта?

Конфликты22 ч. назад
Гитлер

Почему Гитлер пришел к власти в Германии?

Почему Гитлер пришел к власти в Германии?

История24 ч. назад
Карикатура - карикатурный президент России Владимир Путин с поднятым пальцем разговаривает по телефону с бывшим британским премьером Борисом Джонсоном. Телефон Путина похож на ракету.

Ракеты для Джонсона, или Успокоительное от Путина

Ракеты для Джонсона, или Успокоительное от Путина

Политика30 января 2023 г.
Лукашенко и Путин на хоккее

Ждут ли спортсменов из РБ на международных соревнованиях?

Ждут ли спортсменов из РБ на международных соревнованиях?

Спорт30 января 2023 г.
На главную страницу