Как режиссер из Москвы за пару месяцев покорила Берлин

В марте Анна Демидова приехала из Москвы в Берлин с одним чемоданом. Но она не растерялась и без помощи продюсера фактически с нуля создала свой театр.

Клуб Panke в берлинском районе Веддинг - чтобы попасть внутрь, надо пройти через несколько разрисованных граффити дворов. Большой зал в доме, который когда-то явно имел индустриальное применение, забит людьми, на помосте играет диджей - типичный берлинский вечер выходного дня. Внезапно музыка сменяется фразой на русском языке: "Ваше собрание незаконно. Немедленно освободите пространство". На танцпол врываются люди в костюмах омоновцев с щитами, которые и правда пытаются "очистить" пространство в центре зала. Посетителей клуба в Веддинге - районе, который известен анархистскими и антифашистскими традициями - так легко не возьмешь: люди начинают бросаться на щиты. Кто-то кричит на русском: "Россия будет свободной".

Омоновцам требуется время, чтобы сделать свою работу. Тогда в освобожденное от людей пространство выходит учительница. "А я вам зараз покажу, як приготувати наше, українське 4 позиції. Картопля,Лук, Буряк, Капуста. Do you understand!?" - учительница на украинском языке начинает читать рэп-инструкцию о приготовлении борща. Под влиянием борща омоновцы уже не кажутся такими страшными, они начинают танцевать - тут же появляется кастрюля с соответствующим блюдом, им угощают ошеломленных быстрой сменой событий зрителей.

"Пять миллиардов заявок на все существующие гранты"

Напугать посетителей немецкого клуба омоновцами и борщом придумала Анна Демидова - российский режиссер, у которой в Москве был собственный независимый театр Urban Forest Echo. В марте Анна переехала в Берлин и, размышляя о своем опыте эмиграции и перечитывая булгаковский "Бег", придумала концепцию нового театрального проекта, который назвала "Refugee Rave" - "Рейв беженцев" или "Рейв для беженцев". Проявив кипучую энергию, она, по ее словам, "писала письма в каждый театр, в каждую институцию, заполнила пять миллиардов заявок на все гранты, которые существуют в Германии и Европе, пытаясь найти пути для реализации этого проекта".

Анна Демидова Фото: Dmitry Vachedin/DW

Сперва появилась отличная площадка для репетиции в центре Берлина - школа танго с несколькими шикарными залами, которые пустовали днем, позволила молодому режиссеру бесплатно пользоваться помещениями. Анна организовала актерские тренинги, на которые пришли как приехавшие в Берлин актеры-беженцы из России и Украины, так и актеры из других стран, с менее трагичной судьбой. Когда появилось помещение и актеры, подоспел и грант в несколько десятков тысяч евро от фонда "Darstellende Künste" - тогда Анна взялась за проект всерьез.

Репетиции в школе танго

Репетиции (а они проходят почти каждый день) до сих пор проводятся в помещении школы танго с замечательными паркетными, истоптанными ногами тысяч танцоров, полами. Анна проводит репетицию на английском языке. Сейчас она дает задание - изобразить космонавтов на другой планете, у которых в баллонах заканчивается воздух. Пока актеры корчатся в муках, сжимая себя за горло, корреспондент DW пытается понять режиссерскую задумку. Наверное, так: пребывание в новой стране для беженца похоже на пребывание в безвоздушном пространстве. "Не забывайте дышать", - говорит Анна и отправляет актеров на перерыв, на котором они тут же начинают обсуждать отправку Украине танков Leopard.

Актеры репетируют в школе танго Фото: Dmitry Vachedin/DW

"Изначально я вдохновлялась "Бегом" Булгакова - почувствовала историческую рифму. Но сейчас мы уже довольно далеко ушли от этого текста. Попутно я много разговаривала с беженцами, которые покинули Россию, Украину и Беларусь. И заметила, что многие воспринимают происходящее как сон. Да и у Булгакова в "Беге" истории называются снами. Так что на своих тренинграх я собрала актеров, и с каждым мы вырастили какого-то персонажа, который видит сон. Получается, будет восемь снов на тему эмиграции. Во сне бывает, что персонаж превращается в бабушку, потом - в Путина, мне нравится такая свобода, текучесть и пластичность", - объясняет Анна Демидова свою концепцию, пока актеры пьют чай из термосов.

Ужин перед ядерной войной

Впрочем, далеко не все сны будут настолько фантасмогоричны. Сон со сценой ужина, на котором компания прекраснодушных друзей пытается отгородиться от идущей войны житейскими мудростями вроде "всей правды мы не знаем", гораздо ближе к социальной сатире. В конце диалога, впрочем, выясняется, что мы наблюдает последний вечер перед тем, как мир погибнет в ядерном ударе.

Сцена из спектакля "Рейв для беженцев" Фото: Lika Petrychenko

Премьера спектакля пройдет в феврале, но отдельные сцены Анна показывает уже сейчас - как перформанс с борщом в клубе Panke. Его особенностью будут многоязычие - актеры будут играть на русском, украинском, итальянском, а показ будет сопровождаться субтитрами. О проекте уже сейчас много говорят в Берлине - еще бы, появившийся ниоткуда молодой режиссер сумел фактически за несколько месяцев сколотить своей небольшой театр и, опираясь только на свои силы (ведь продюсера у Анны нет), подготовить громкую премьеру. Впрочем, когда знакомишься с Анной, вопросы, как ей это удалось, отпадают: невозможно не отдать должное ее энергии и ее мотивации, которой она заражает всех вокруг - от танцоров танго до чиновников от культуры. Остается, чтобы "рейв" покорил и зрителей.

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