Актер Анатолий Белый в Германии: путь от героя к Человеку

11 апреля в Берлине показали моноспектакль "Я здесь" режиссера Егора Трухина и актера Анатолия Белого. Артист героического амплуа впервые выступил в роли "маленького человека" и шесть раз выходил на поклоны.

Анатолий Белый в роли Человека

Он без объявления появляется в зрительном зале, где еще не погас свет, и зрители не сразу заканчивают светские беседы, вдруг сообразив, что вокруг почему-то стало тихо... В сгорбленной, некрасиво шаркающей фигуре ни за что не узнать признанного красавца и героя-любовника Анатолия Белого. В этой пьесе ему принадлежит единственная роль - Человека. У него застиранная кепка, два постоянно спадающих, мешающих каждому движению рюкзака, которые ну никак не приловчиться удобно взять, сморщенное виноватое лицо. Человек попал в этот зал случайно, он вместе с другими зрителями ждет начала спектакля. Беспрерывно извиняясь, он протискивается через сидящих на свободное место, откуда его почти сразу сгоняют. Он очень смешной, этот недотепа: сначала неловко пытается присвоить себе чужой билет, обижается, когда его выводят на чистую воду, сыплет забавными словечками и поговорками. Когда, пригибаясь и семеня, вцепившись в свои дурацкие рюкзаки, он убегает от охранника, зал единодушно хохочет.

Мало-помалу его невразумительная речь складывается в рассказ. "Моя фамилия Лот", - объясняет он, постоянно то надевает, то снимает, то мнет в руках кепку. А дальше - что-то страшное: про "прилет", как все вокруг побежали "из этого ада", и он с женой побежал. "Она хорошая была, не пила и не курила, - убеждает он публику. Вот только забыла, что нельзя оборачиваться, и осталась там навсегда. - С головой засыпало, найти не смогли".

Сцена из спектакля "Я здесь" Фото: Deda Sasha/Art Welle

Смеяться больше никому не хочется. Становится ясно, что перед зрителями - герой на самой последней грани нервного истощения. Он то бодрится, глупо шутит, дурачится, то вдруг некрасиво кривит лицо и плачет настоящими слезами.

В основе спектакля - актуальная антивоенная поэзия

Поэзия входит в спектакль смятой запиской, которую Человек обнаруживает на сцене. Он разворачивает ее, медленно читает первую строчку стихотворения Лены Берсон "Мама, не пускай меня на войну" и ошарашенно спрашивает у зала: "Это что же такое?" Этот драматический эпизод был введен в спектакль не сразу. Стихотворение так вдохновило Белого, что он создал для него отдельную мизансцену, когда постановка уже была готова.

Так открывается следующий блок спектакля. Здесь звучат мощные тексты и стихи, которые авторы постановки отобрали из тысячи произведений, появившихся после начала войны. Их написали Аля Хайтлина, Женя Беркович, Вадим Жук и другие. Это - кульминация спектакля. Человек выкрикивает слова, выворачивая естество, хрипит строки и пускается в страшный отчаянный пляс под речитатив стихотворения Романа Осминкина "люди продолжали жить/слушать музыку курить/у окна стоять молчать/и говна не замечать".

Один из эмоциональных пиков - ставшее виральным в соцсетях стихотворение Жени Беркович о том, как к лирическому герою приходит призрак воевавшего деда. "Не мог бы ты, дорогой мой, любимый внук, Никогда, ничего не писать обо мне в фейсбук? Ни в каком контексте, ни с буквой зэт, ни без буквы зэт, Просто возьми и не делай этого, просит дед. Никаких побед моим именем, Вообще никаких побед".

Трагикомедия с арией

В недавнем прошлом ведущий актер МХТ имени Чехова Анатолий Белый и молодой выпускник ГИТИСа режиссер Егор Трухин стали вместе работать летом 2022 года в Израиле, куда уехали после начала войны. Сначала Белый хотел сделать спектакль целиком из стихотворений о войне, которые массово стали появляться после 24 февраля. Артист принял участие в проекте "Уроки русского" телеканала "Дождь", где читал антивоенную поэзию и прозу на русском языке. Егор Трухин предложил Белому оригинальную концепцию - выступить в трагикомической роли шута. Замысел был вдохновлен образом Чарли Чаплина - действительно, именно его забавная фигура вспоминается в сценах погони охранника за Человеком или преследования луча осветительного прожектора.

Анатолий Белый признается, что это первая в его карьере совершенно не героическая роль. В Человеке он совместил образы знакомых эмигрантов и репатриантов. Даже два рюкзака, с которыми большую часть спектакля мучается герой, появились неспроста: именно с двумя рюкзаками, один на спине, а другой на животе, ступил в 2022 году на землю обетованную режиссер спектакля Егор Трухин. Высочайший темпоритм пьесы до конца не отпускает зрителя. Даже когда герой просто слушает музыку, от его живой мимики невозможно отвлечься. После спектакля артиста берлинские зрители вызывали на поклон шесть раз, чем заметно растрогали.

В спектакле звучит только одна музыкальная композиция - символическая ария "Сasta diva" в исполнении Марии Каллас. В опере Беллини верховная жрица обращается к богам за помощью и предсказывает полное падение римского владычества и освобождение родной земли.

Моноспектакль "Я здесь" сейчас гастролирует по Германии. 11 апреля его показали в Берлине, сегодня, 12 апреля, покажут в Гамбурге, 13-го - в Кельне, 15-го - в Оффенбахе, 17-го - в Ганновере. По ссылке - подробная информация о показах и билетах.