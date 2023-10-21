В РФ после задержания пропал создатель "Бессмертного барака"

Основатель проекта "Бессмертный барак" о жертвах политических репрессий Андрей Шалаев пропал после того, как силовики задержали его на вокзале в Твери.

Создатель и редактор проекта "Бессмертный барак" о жертвах политических репрессий Андрей Шалаев пропал после того, как в четверг, 19 октября, его задержали на вокзале в Твери, сообщают в Telegram-канале проекта .

О своем задержании Шалаев сообщил сам независимому правозащитному медиапроекту "ОВД-Инфо", уточнив, что его задержали силовики, когда он ждал поезда в привокзальном кафе. Также он передал, что на него хотели составить протокол по статье о появлении в общественных местах в состоянии опьянения. Последний раз он выходил на связь вечером того же дня.

"На данный момент мы не знаем о местонахождения Андрея. Телефон его недоступен. Все отделы полиции, ИВС, спецприемник, ФСБ, СК и прочие отвечают адвокату и отцу Андрея, что такого не доставляли. До медицинских учреждений дозвониться не удалось, ни один номер телефона не отвечает", - говорится в сообщении проекта.

Перед задержанием Шалаев общался с журналистами из Франции

По информации "ОВД-Инфо" , в день задержания Шалаев показывал французским журналистам расстрельные полигоны в Твери.

"Бессмертный барак" - общественный проект, собирающий документы, фотографии и воспоминания о жертвах политических репрессий в СССР. Создан в 2015 году. "Сохранить память о своих родных, сделать доступными для других семейные воспоминания, добавить в общую базу данных фотографии, документы, любые материалы о репрессированных", - указано в описании проекта на его сайте.

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