Казахстан рассекретил более 2,4 млн карточек жертв репрессий

311 тысяч лиц из числа ссыльных, спецпоселенцев и привлеченных к уголовной ответственности реабилитировано, сообщает генпрокуратура Казахстана.

Власти Казахстана рассекретили более 2,4 млн архивных карточек жертв политических репрессий 1929-1956 годов. Об этом сообщает в понедельник, 18 сентября, пресс-служба генпрокуратуры республики.

"В Казахстане рассекречено более 2,4 млн архивных карточек в отношении жертв политических репрессий за период с 1929 по 1956 годы. 251 тысяч дел спецпоселенцев переданы в архив президента, после чего станут доступны заинтересованным лицам. 265 тысяч дел будет передано до конца года. 311 тысяч лиц из числа ссыльных, спецпоселенцев и привлеченных к уголовной ответственности реабилитировано", - цитирует заявление ведомства информагентство ТАСС .

Реабилитация жертв политических репрессий в Казахстане

24 ноября 2020 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий. На первом заседании комиссии, 3 декабря 2020 года, ее председатель госсекретарь Казахстана Крымбек Кушербаев заявил, что главная задача комиссии - "восстановление исторической справедливости в отношении всех категорий жертв политических репрессий советского периода".

В январе 2023 года государственный советник РК Ерлан Карин представил Токаеву 31 том документов и материалов по истории жертв политических репрессий.

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