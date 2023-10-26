РФ опустилась в рейтинге верховенства права на 113-е место

По оценкам World Justice Project, в рейтинге верховенства права Россия сейчас занимает место между Либерией и Мадагаскаром. Украина опустилась на 89-е место и теперь находится между Перу и Бенином.

Россия за прошедший год опустилась в рейтинге стран по верховенству права на 113-е из 142 мест, расположившись между Либерией и Мадагаскаром, следует из доклада, обнародованного международной организацией World Justice Project (WJP) в четверг, 26 октября.

По заключению аналитиков WJP, в настоящее время ситуация с правами в России наихудшая за весь период с начала публикаций подобных отчетов в 2015 году. Хуже всего обстоят дела с уголовным правосудием. По критериям "свободы от неправомерного влияния государства" и "эффективности уголовного расследования" Россия занимает одно из последних мест - 137-ю и 139-ю позицию соответственно, проигрывая большинству азиатских и африканских государств.

Показатели по порядку, безопасности и правосудию

Свои наивысшие баллы, согласно анализу WJP, Россия набрала в категории "Порядок и безопасность", но и здесь страна за год опустилась на восемь строк. К тому же самые высокие баллы России ниже средних по миру - страна находится на 101-м месте.

Самую высокую строчку в рейтинге Россия занимает в категории гражданского правосудия - 78-е место. По критерию "рассмотрение гражданских дел не затягивается" проект поставил Россию на девятое место.

Рейтинги Украины, Беларуси и Германии

Украина за минувший год также ухудшила свои показатели, опустившись на 89-е место между Перу и Бенином. В категории безопасность страна уступила России (118-е место), но опередила в категории "Гражданское правосудие" (69-е место). Беларусь опустилась на 104-е место между Кыргызстаном и Замбией.

Германия улучшила свой рейтинг и поднялась на пятое место. Первую строчку занимает Дания.

WJP отмечает, что ситуация с правами в мире начала ухудшаться в 2016 году. Сначала глобальный спад был вызван ростом авторитаризма, а затем усилился во время пандемии коронавируса.

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