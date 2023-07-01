Оппозиционер из Вологды: "У постпутинской России есть шанс"

"С точки зрения нынешнего российского законодательства, я ежедневно совершаю уголовные преступления, дискредитирую российскую армию и РФ", - говорит российский оппозиционер и активист Евгений Доможиров. Он руководил местным общественным движением "Вместе", деятельность которого приостановил Минюст РФ, участвовал в протестных акциях и проводил антикоррупционные расследования, в 2017-2018 годах возглавлял в Вологде штаб Алексея Навального.

Уже год Доможиров вместе с семьей живет в Варшаве. В России его обвиняют в распространении "фейков" об армии - за публикации с критикой войны и российской власти, которые он размещал в своем Telegram-канале. В эмиграции оппозиционер продолжает антивоенную деятельность - делает посты, видеоэфиры, а также ведет собственный подсчет погибших на войне против Украины жителей Вологодской области.

"Можешь делать все, что хочешь, но заткнись про войну"

"24 февраля 2022 года я записал ролик у ресторана "Мясо" в Вологде, обозначив, что это все плохо закончится для России, в мясо будут превращать наших мальчиков", - вспоминает Евгений Доможиров. Он говорит, что использовал выражение "наших мальчиков", потому что его собственный сын вернулся из армии за пару месяцев до начала войны, служил в ВДВ. "Мы целый год вели борьбу с командирами, чтобы он не подписал контракт. Если бы подписал, понятно, где бы он был", - поясняет Доможиров.

Местные власти не раз предупреждали, что ему следует прекратить говорить о войне: "Мне фактически сказали, ты можешь делать все, что хочешь: расследование про губернатора, отстаивать парки, скверы… Но заткнись про войну". Однако активист продолжил рассказывать о том, что происходит в Украине.

За участие в антивоенных митингах на Доможирова составили два протокола об административных правонарушениях, которые, по его словам, легко "могли превратиться в уголовное дело". 3 мая 2022 года Евгений с женой и четырьмя детьми улетел из России на отдых в Египет. Там семья открыла польские гуманитарные визы. Уже год они живут в Варшаве. Евгений подал документы на получение международной защиты.

"Сейчас хоронят погибших в мае в Бахмуте"

В РФ у Доможирова почти полмиллиона рублей штрафов. Один из них - в 150 тысяч - за организацию митинга против мобилизации 21 сентября 2022 года, когда он был за границей. "По мнению российских властей, я его организовал уже будучи в Польше, - говорит активист. - Естественно, я писал об этом митинге, но сейчас я не призываю людей выходить на протесты, считаю, это некорректно, потому что я в безопасности".

В феврале 2023 года в России Доможирова "заочно арестовали" по уголовному делу за посты в Telegram. По словам активиста, выбрали "девять эпизодов", хотя он каждый день размещает в своем канале публикации с критикой войны.

Кроме того, он ведет собственный подсчет погибших в Украине жителей Вологодской области. На июнь 2023 года известно более 300 имен. Это только по данным из открытых источников и некрологов, которые публикуют российские СМИ. Евгений также отмечает, что тела погибших доставляют в Вологодскую область "в течение месяца-полутора", и "сейчас хоронят погибших в мае в Бахмуте", следовательно, цифры реальных потерь могут быть выше.

Собеседник DW обращает внимание, что после Второй мировой войны во всех конфликтах, в которых участвовали СССР и РФ, включая войны в Афганистане и Чечне, погибли 195 жителей региона - в полтора раза меньше.

"В Вологодской области "провал по набору контрактников"

Доможиров уверен, что публикация информации о погибших в Украине влияет на формирование в обществе антивоенных настроений, ведь эти люди "умирают бессмысленно, не героями, а оккупантами". "За последний год, антивоенные настроения (в РФ. - Ред.) усилились. Это видно по комментариям в интернете", - отмечает Евгений.

Также, по его словам, все меньше желающих идти на войну. По инсайтам, полученным оппозиционером, в Вологодской области "провал по набору контрактников". Для тех, кто хотел бы избежать мобилизации, Евгений Доможиров и адвокат Александр Чаузов запустили проект по оказанию юридической помощи.

Также в эмиграции Доможиров подключился к проекту "Вернем тепло и свет Украине", который инициировала бывший муниципальный депутат Московской области Наталья Шавшукова. "За полгода собрали полмиллиона евро. Сначала покупали печки, генераторы, сейчас - фонарики, раскладушки для скорой помощи. К нам присоединились российские диаспоры по всему миру", - рассказывает собеседник.

"Хотят полностью исключить Навального из общественно-политической жизни"

Относительно своих политических взглядов Доможиров говорит, что по-прежнему состоит в партии Алексея Навального "Россия будущего", однако не входит в его Фонд борьбы с коррупцией. С самим Навальным последний раз он встречался около четырех лет назад, еще до его отравления.

Новое уголовное дело в отношении оппозиционера Евгений называет "политическим процессом". Он обращает внимание, что государство больше "не изображает, что Навальный якобы украл лес или еще что-то". "Государство явно дает понять: мы судим Навального для того, чтобы дальше делать процессы в отношении более широкого круга лиц", - комментирует Доможиров.

"Россия будет нуждаться в плане Маршала не меньше, чем Украина"

Говоря о российской оппозиции за рубежом, собеседник DW отмечает, что главное, чего ей не хватает - легитимности. "У нас, в отличие от белорусов, нет Тихановской, выигравшей выборы, которые после украл Лукашенко", - заявляет Доможиров и предлагает провести электронные выборы "в условный координационный совет", чтобы "легитимизировать тех, кто представляет россиян за рубежом", а также для обсуждения условий существования "постпутинской России".

"Понятно, что это (электронное голосование. - Ред.) безопасно только для тех, кто находится за границей. Но, возможно, какая-то часть россиян внутри страны тоже захотела бы принять в этом участие", - считает Доможиров. В то же время он признается, что пока не видит особой поддержки этой идеи внутри оппозиции. Говоря о будущем РФ Доможиров уверен, что у "постпутинской России" есть шанс "стать нормальной цивилизованной страной". Однако он уверен, что РФ будет "нуждаться в условном плане Маршала не меньше, чем Украина".

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