Суд по новому делу против Навального должен начаться 31 мая

Алексей Навальный сообщил, что суд в отношении его начнется 31 мая. При этом, в чем конкретно его обвиняют, "узнать не получается" - в ШИЗО ему не дают 3828 страниц обвинительного заключения, написал оппозиционер.

Суд по преступлениям, которые, по версии властей РФ, Алексей Навальный совершил, уже сидя в тюрьме, начнется 31 мая. Российский оппозиционер сообщил в пятницу, 26 мая, в Twitter, что генпрокуратура предоставила ему 3828 страниц обвинительного заключения.

В то же время суть обвинений "узнать не получается", поскольку дело забрала себе администрация колонии, написал политик. "В ШИЗО это запрещенный предмет", - пояснил он. "В чем вас обвиняют, узнаете при вынесении приговора", - сыронизировал оппозиционер.

Грозит до 30 лет по новым обвинениям

По словам политика, по новым обвинениям ему грозит до 30 лет. О возбуждении нового дела по обвинению в "пропаганде терроризма", "финансировании экстремистской деятельности" и "реабилитации нацизма" Навальный сообщил в октябре 2022 года.

В апреле 2023 года стало известно, что дело по статье о "терроризме" выделили из уже существующего - по статье об "экстремизме".

Материалы 25 мая поступили в Мосгорсуд. Всего на тот момент речь шла о разных эпизодах уже по шести статьям УК РФ.

Преследование Навального в России

В январе 2021 года Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение от последствий отравления на родине боевым веществом семейства "Новичок". Его задержали в аэропорту. Позднее, 2 февраля 2021 года, Симоновский районный суд Москвы на выездном заседании заменил Алексею Навальному условное наказание по делу "Ив Роше" на реальный срок в 2 года и 8 месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Позже против оппозиционера возбудили еще одно уголовное дело. В марте 2022 года ему назначили 9 лет колонии строгого режима по статьям об "особо крупном мошенничестве" и "неуважении к суду".

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