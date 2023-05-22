Алексея Навального в 16-й раз отправили в штрафной изолятор

О предыдущем помещении политика в ШИЗО сообщали совсем недавно - 11 мая. Навальный находится в колонии с середины лета прошлого года.

Известный российский оппозиционный политик Алексей Навальный, отбывающий срок в исправительной колонии строгого режима №6 (ИК-6) в поселке Мелехово Владимирской области, вновь отправлен в штрафной изолятор, сообщил соратник политика Иван Жданов в своем микроблоге в Twitter в понедельник, 22 мая. "Навальный получил очередные 15 суток ШИЗО. Сегодня в 9.30 утра была комиссия. Других подробностей пока нет", - написал Жданов.

Это уже 16-й раз, когда Навального отправляют в ШИЗО в ИК-6. В этой исправительной колонии политик находится с середины лета прошлого года. Основаниями для помещения Навального в ШИЗО в прошлом указывали такие причины, как "расстегнутая пуговица" или "несвоевременное умывание".

В предыдущий раз о помещении в ШИЗО Навальный сообщил 11 мая. "Осужденный Навальный не поддается воспитательной работе и должных выводов для себя не делает". Таким образом, мой счетчик штрафного изолятора перескочил на отметку 165 суток", - написал он тогда.

В январе в Берлине напротив здания посольства России была выставлена инсталляция с копией камеры ШИЗО, в которую отправляют Навального. Объект презентовали брат оппозиционера Олег Навальный и соратник политика Леонид Волков. Волков тогда сообщил, что копия камеры ШИЗО будет временно установлена и в других европейских странах.

Смотрите также: