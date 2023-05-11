AI призвала РФ обеспечить защиту жизни и здоровья Навального

Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) призвала российские власти обеспечить защиту жизни и здоровья, а также безопасность российского оппозиционера Алексея Навального, который отбывает девятилетний срок в колонии строгого режима во Владимирской области "по приговору, вынесенному в результате несправедливого суда по политически мотивированным обвинениям". "Состояние его здоровья вызывает крайнее беспокойство, а продолжающиеся преследования и жестокое обращение со стороны администрации исправительной колонии нарушает его права человека и противоречит международным обязательствам России", - подчеркнули правозащитники в заявлении, распространенном в четверг, 11 мая.

Организация напомнила, что администрация колонии постоянно и произвольно помещает политика в штрафной изолятор. "В отношении Алексея Навального власти применяют весь обширный арсенал средств с тем, чтобы сделать его нахождение в колонии совершенно невыносимым. Жестокое обращение, недавнее применение к нему силы и отказ обеспечить необходимую медицинскую помощь являются грубыми нарушениями прав Навального и международных обязательств России. Уже одно это может быть расценено как пытки или жестокое обращение", - указал исследователь AI по России Олег Козловский.

AI призвала "немедленно и безоговорочно" освободить Навального

Правозащитники считают, что власти РФ должны "немедленно и безоговорочно" освободить Навального, поскольку он осужден не за преступную деятельность, а за "мирные попытки воспользоваться своими правами" и является узником совести. Amnesty International также призвала российские власти прекратить продолжающееся безосновательное уголовное преследование Навального и отменить предъявленные ему новые обвинения в "пропаганде терроризма", "финансировании и пропаганде экстремизма" и "реабилитации нацизма". Правозащитники потребовали обеспечить доступ Навального к медицинской помощи в соответствии с международными стандартами и проведения токсикологических тестов.

Одновременно AI обратилась к международному сообществу с призывом оказать давление на российские власти в части соблюдения прав человека Алексея Навального, а также защиты прав других политзаключенных. Кроме того, правозащитники призвали поддерживать тех, кто подвергается политическим преследованиям, и гарантировать соратникам Навального, независимым журналистам, правозащитникам и антивоенным активистам доступ к справедливой процедуре предоставления убежища.

Навальный сообщил о новом сроке в ШИЗО

В тот же день Навальный сообщил в соцсетях, что его в 15-й раз отправили в штрафной изолятор, а его счетчик времени в ШИЗО "перескочил на отметку 165 суток". "Вчера в 8 вечера выпустили из ШИЗО. Сегодня в 9:30 утра я снова в ШИЗО", - написал он. По словам оппозиционера, руководство колонии считает, что "осужденный Навальный не поддается воспитательной работе и должных выводов для себя не делает".

26 апреля Алексей Навальный, отбывающий срок в ИК-2 во Владимирской области, сообщил, что против него завели новое уголовное дело по статье о "терроризме", по которому ему грозит 30 лет заключения. Оно выделено из дела по "экстремизму", которое было возбуждено против российского оппозиционного политика в октябре 2022 года. Следствие ходатайствовало об ограничении сроков, в течение которых Навальный может ознакомиться с материалами. В результате политику дали всего 10 дней на ознакомление с делом об "экстремизме", в котором насчитывается 196 томов.

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