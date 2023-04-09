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Фото: Donat Sorokin/dpa/TASS/picture alliance
КонфликтыРоссия

Жители Тувы узнали о гибели близких в Украине после похорон

Даниил Сотников
22 мин. назад

Фотографии могил погибших в Украине жителей Тувы стали появляться в местных чатах, до этого родственники не знали о смерти близких, сообщает Telegram-канал "Новая Тыва".

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Жители Тувы рассказали, что власти не сообщили им о гибели родственников, воевавших в Украине, а о смерти родных они узнали лишь после появления в интернете фотографий могил на кладбище в Новосибирске. Об этом сообщает Telegram-канал "Новая Тыва" со ссылкой на сообщения родственников в субботу, 8 апреля.

Фотографии могли погибших в Украине жителей региона, которых похоронили на кладбище в Новосибирске, начали появляться в местных новостных каналах в мессенджере Viber. Родственники погибших при этом не знали, что их близкие мертвы и что их уже похоронили.

Издание "7×7 - Горизонтальная Россия" напоминает, что часть мобилизованных из Тувы проходила обучение в Новосибирске. Об этом сообщал в своем Telegram-канале глава региона Владислав Ховалыг. О гибели жителей Тувы на войне он не сообщал.

Жалобы мобилизованных из Тувы

В начале февраля в Telegram-канале "Азиаты России" появилось видеообращение на тувинском языке, в котором мобилизованные из Тувы жаловались на побои и угрозы со стороны военных из самопровозглашенной "ДНР". "В нас стреляли из автоматов, сказали, что мы живыми отсюда не выйдем. Говорили, что мы относимся к ним, к "ДНР". Военная полиция приехала и побила нас", - рассказал человек на видео. СМИ также опубликовали записи, на которых предположительно запечатлены избиения и угрозы.

Видео вызвало резонанс в республике. С записавшими видеообращение лично встретился бывший глава Тувы Шолбан Кара-оол. После встречи он заявил, что никто из мобилизованных серьезно не пострадал. Прокуратура после двух недель проверки заявила, что не нашла подтверждения избиений военных.

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