Дело Гершковича: предупреждение немецким журналистам в РФ?

Арест американского журналиста Эвана Гершковича - это сигнал для всех иностранных корреспондентов, считают правозащитники. В МИД ФРГ оценивают угрозы, но понимают журналистов, продолжающих работать в Москве.

"В России, как и во многих других странах, журналисты подвергаются особой опасности, потому что существует цензура, а законы сформулированы очень расплывчато, что иногда угрожает суровыми наказаниями за правонарушения, которые мы считаем нормальной частью журналистики", - заявил в среду, 5 апреля, представитель МИД Германии Кристофер Бургер (Christofer Burger).

Таким образом он ответил на вопрос DW: относится ли рекомендация гражданам ФРГ немедленно покинуть Россию, распространенная германским внешнеполитическим ведомством сразу после ареста в Москве корреспондента американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, также и к журналистам немецких изданий, работающих в РФ.

Представитель МИД Германии Кристофер Бургер Фото: Janine Schmitz/photothek/'picture alliance

Представитель МИД ФРГ напомнил заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок (Annalena Baerbock), сделанное сразу после задержания американского журналиста. "Журналистика - это не преступление. Россия должна немедленно освободить Эвана Гершковича. Его арест совершенно неприемлем. Журналисты не должны становиться пешками в вероломных политических маневрах и произволе Кремля", - написала она в своем Twitter.

Кристофер Бургер указал, что в германском внешнеполитическом ведомстве понимают: задача журналиста часто заключается в том, чтобы работать и вести репортажи из тех мест, в которых любой обычный гражданин вряд ли бы нашел веские поводы находиться, а скорее бы последовал рекомендациям МИД. Но журналисты по-другому оценивают подобные ситуации. Поэтому решение - покинуть Россию или остаться - "в данном случае действительно очень и очень трудное", и МИД ФРГ ничего диктовать редакциям не может.

Есть темы, которые небезопасно освещать из Москвы

В международной неправительственной правозащитной организации "Репортеры без границ" (ROG) также констатировали, что российские власти с начала войны РФ против Украины заметно усложнили условия для работы иностранных журналистов. "Например, иностранным корреспондентам больше не дают годовые визы - только на три месяца, что, конечно, создает неопределенность. А есть некоторые журналисты, которым вообще отказались дать визу", - рассказал DW сотрудник пресс-службы ROG Биргер Шютц (Birger Schütz).

По его словам, принятие законов о военной цензуре, а именно так можно расценить статьи об ответственности за дискредитацию российской армии или распространение "фейковых" новостей, под которыми правоохранители понимают любую информацию, исходящую не из официальных источников, приводит к тому, что российские собеседники - даже те, кто много лет общался с иностранными журналистами - отказываются от интервью. "Никто не хочет попасть в тюрьму на 15 лет, и этот обоснованный страх затрудняет журналистам подготовку материалов", - отметил Биргер Шютц.

В ROG также считают, что арест Гершковича - это определенный сигнал для всех иностранных корреспондентов. Есть темы, которые небезопасно освещать из Москвы. Например, это касается реальных цифр потерь российской армии в Украине или деятельности частных военных компаний, что стало темой последнего материала журналиста The Wall Street Journal. Кроме того, корреспондентам - и это тоже показало дело Гершковича - при подготовке материалов не стоит выезжать из Москвы в одиночку.

Корреспондент американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович Фото: DIMITAR DILKOFF/AFP

Представитель ROG напомнил, что согласно отчету организации "Роскомсвобода", число журналистов, приговоренных в России к реальным срокам заключения, пока еще относительно невелико. "По нашим подсчетам, с начала войны в тюрьме оказались семь журналистов, а общее число осужденных представителей СМИ достигло 18 человек. Если вы посмотрите, например, на Беларусь, где в тюрьме находятся 34 журналиста, то, как это парадоксально не звучит, потенциал репрессий российских властей против журналистов еще далеко не исчерпан", - считает Биргер Шютц.

По его мнению, редакции в Германии также должны нести ответственность за безопасность своих журналистов. "Они, действительно, должны подумать, посылать ли людей делать материалы при таких условиях", - уверен Биргер Шютц.

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