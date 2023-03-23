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Геннадий Можейко был журналистом "Комсомольской правды в Беларуси"Фото: Natalia Fedosenko/TASS/dpa/picture alliance
СМИБеларусь

В Беларуси вынесены новые приговоры журналистам

Ольга Лебедева
1 ч. назад

Задержанный в Москве в 2021 году журналист "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко приговорен к трем годам колонии. Такой же срок получил бывший журналист телеканала ОНТ Дмитрий Семченко.

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В Беларуси вынесены новые обвинительные приговоры в отношении журналистов. Минский городской суд приговорил к 3 годам колонии бывшего сотрудника газеты "Комсомольская правда в Беларуси" Геннадия Можейко, сообщает в четверг, 23 марта, государственное информагентство БелТА. Его признали виновным в оскорблении правителя страны Александра Лукашенко, а также разжигании расовой, национальной, религиозной или иной социальной вражды. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

В тот же день суд в Минске приговорил бывшего журналиста белорусского телеканала ОНТ и экс-главу президентского пула Дмитрий Семченко так же к трем годам колонии. "Обвиняемый признан виновным в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности. Отбывать основное наказание он будет в колонии общего режима", - сообщает БелТА.

Дела Можейко и Семченко

Судебное разбирательство в отношении Геннадия Можейко велось из-за его короткой заметки, в которой речь идет об айтишнике Андрее Зельцере, застрелившем сотрудника КГБ. В статье о нем рассказывает его одноклассница, материал провисел на сайте всего несколько минут. Геннадия Можейко задержали российские спецслужбы осенью 2021 года в московском аэропорту Шереметьево, когда он пытался улететь в Варшаву. После задержания его принудили вернуться в Минск, где его встретили сотрудники КГБ Беларуси. Можейко было предъявлено обвинение в разжигании ненависти (ст. 130 УК РБ) и оскорблении представителя власти (ст. 369 УК РБ). Сначала Можейко поместили в изолятор на улице Окрестина в Минске, а затем перевели в СИЗО города Жодино.

Разбирательство по делу Дмитрия Семченко началось в суде 21 марта. Свою вину он не признал и указал, что "всегда был сторонником диалога и никогда не призывал к насилию". В материалах обвинения указывается, что в 2020-2022 годах журналист трижды разместил публикации в социальных сетях "ВКонтакте" и Instagram, "направленные на то, чтобы сформировать у общества негативное отношение к правоохранительным органам, военнослужащим, а также представителям государственной власти в целом, выступающим за сохранение действующего конституционного строя Белоруссии". После выборов 2020 года журналист уволился с телеканала. В сентябре 2022 года он был задержан.

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