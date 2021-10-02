 Что известно о задержании в Беларуси журналиста ″любимой газеты″ Путина | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 04.10.2021

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Беларусь

Что известно о задержании в Беларуси журналиста "любимой газеты" Путина

Задержание журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко вызвало бурную реакцию в России. Что известно на данный момент? И что может сделать Кремль для его освобождения?

В Беларуси у Комсомольской правды проблемы. Но сможет ли Кремль помочь?

Владимир Путин на фоне названия издания "Комсомольская правда" (фото 2018 года)

После задержания журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко прошло три дня, но обстоятельства произошедшего все это время были неясны. Официальная информация о задержании Можейко отсутствовала. Лишь вечером 4 октября МВД Беларуси подтвердило этот факт.

Задержание после заметки о перестрелке в Минске

Белорусский журналист был задержан 1 октября. Ранее сообщалось, что он в это время находился в Москве по личным делам. Но, по данным МВД, задержание произошло на территории Беларуси. В пресс-службе ведомства это объясняют так: в России Геннадий Можейко пытался выехать в третью страну, но российские правоохранительные органы отказали ему в выезде. С учетом принятого ими решения о нежелательности пребывания на территории РФ Можейко было предписано покинуть Россию, таким образом он снова въехал на территорию Беларуси, где и был задержан.

За комментарии в соцсетях о гибели сотрудника КГБ в Беларуси были задержаны десятки человек

За комментарии в соцсетях о гибели сотрудника КГБ в Беларуси были задержаны десятки человек

Задержали журналиста в рамках уголовного дела, которое было возбуждено по статьям 130 ("разжигание расовой, национальной, религиозной или иной социальной вражды") и 369 ("оскорбление представителя власти") Уголовного кодекса РБ. И произошло задержание Можейко после того, как газета опубликовала под его именем небольшую заметку о гибели сотрудника IT-компании EPAM Андрея Зельцера, который застрелил офицера КГБ и сам погиб в перестрелке во время обыска в его минской квартире 28 сентября.

В публикации одноклассница погибшего IT-специалиста положительно отзывалась о нем. Заметка просуществовала на сайте "КП в Беларуси" несколько минут, затем была удалена. А утром 29 сентября сайт был заблокирован. Белорусское министерство информации объяснило это тем, что на интернет-ресурсе kp.by была размещена публикация, "в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности, заключающихся в искусственном нагнетании напряженности и противостояния в обществе, между обществом и государством".

Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин назвал в эфире Радио "КП" произошедшее "произволом" и "неадекватной реакцией". Для выяснения ситуации "КП" отправила в Минск своего представителя - завотделом политики Валентина Алфимова. Но, как тот отметил DW, "информации буквально крупицы". По последним данным, Геннадий Можейко находится в следственном изоляторе на Окрестина в Минске. В его минской квартире прошел многочасовой обыск.

При содействии издания для журналиста была организована юридическая защита. Ближе к вечеру 4 октября стало известно о том, что адвокату, наконец, удалось встретиться с ним. По данным "КП", журналист "чувствует себя хорошо", в присутствии адвоката Геннадий Можейко был допрошен в качестве подозреваемого.

Реакция в России на задержание белорусского корреспондента

В России задержание Геннадия Можейко привлекло большое внимание СМИ и чиновников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Владимир Путин знает о произошедшем с Можейко. По его словам, так как речь идет о гражданине Беларуси, власти РФ не могут наводить справки о нем по дипломатическим каналам и заниматься защитой его интересов. Ранее Россия выразила несогласие в связи с блокировкой сайта "Комсомольской правды в Беларуси". "Мы ожидаем отмену этих ограничений и обеспечение свободной работы нашего уважаемого издания на территории союзной нам Белоруссии", - сказал представитель Кремля, добавив, что в Москве хотели бы урегулировать ситуацию путем диалога, но в Минске пока не слышат российскую сторону.

В Совете по правам человека при президенте РФ призвали власти Беларуси немедленно освободить Можейко. "Действия белорусских властей выглядят целенаправленным давлением на российские медиа на территории союзного государства, - говорится в заявлении СПЧ. - Профессиональная деятельность журналиста не может быть основанием для преследования". На немедленном освобождении сотрудника "КП" настаивает и Союз журналистов России.

Как инцидент может сказаться на белорусско-российских отношениях

Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в интервью "КП" отреагировал на задержание журналиста более сдержанно: "Не надо подливать масло в огонь" и "опрокидывать добрососедские отношения" одним эпизодом, в котором необходимо предметно разобраться".

В свою очередь Дмитрий Болкунец, белорусский политолог, до недавнего времени живший в Москве, считает, что российская внешняя политика игнорирования масштабных нарушений прав человека и сотен политзаключенных в белорусских тюрьмах уже не способствует сближению двух стран, поскольку "репутация России в Беларуси подмочена". И если задержание журналиста "Комсомолки" и вызвало бурную реакцию в России, то это, по мнению эксперта, связано лишь с масштабом издания. "Комсомольская правда", говорят, - любимая газета Владимира Путина, и ее главный редактор Владимир Сунгоркин пользуется в Кремле большим уважением", - отмечает Болкунец в интервью DW.

Нападки белорусских властей на "КП" продолжаются с 2020 года. После августа 2020-го это издание, как и многие другие белорусские негосударственные СМИ не могло печататься и распространяться в Беларуси. В итоге, "Комсомолку" печатали в России и продавали через отдельные белорусские магазины. "Лукашенко оскорбился нелицеприятными высказываниями главного редактора "Комсомольской правды" еще во время выборов. Эта обида осталась. Белорусские власти пытаются уничтожить работу "Комсомолки" в Беларуси, хотят подмять ее под себя", - уверен политолог. А у российской стороны при этом руки связаны. "Кремль не может сейчас дерзко выступить, потому что на кону подписание "дорожных карт", иначе союзник обидится и откажется что-нибудь подписывать", - считает Болкунец.

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