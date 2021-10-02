Журналист "КП в Беларуси" задержан после статьи об убийстве сотрудника КГБ

Журналист газеты "Комсомольская правда в Беларуси" Геннадий Можейко, который несколько дней назад опубликовал материал об убийстве сотрудника КГБ в Минске, задержан и помещен в минский изолятор в переулке Окрестина. Об этом в субботу, 2 октября, сообщил правозащитный центр "Весна".
По его данным, накануне у журналиста в квартире был проведен обыск по двум статьям Уголовного кодекса - о возбуждении расовой, национальной, религиозной или иной социальной ненависти или розни, а также об оскорблении представителя власти.
Можейко, предположительно, находился в РФ
Сам журналист, по предварительной информации правозащитников, в этот день был не в Минске, а в России. "Геннадия не было при обыске дома, скорее всего, он находился на территории Российской Федерации. Однако в ночь с 1 на 2 октября позвонила мать журналиста и сообщила, что ее сын задержан и содержится в следственном изоляторе на Окрестина", - указывается далее в сообщении "Весны" в Telegram.
Между тем, руководство "Комсомольской правды" подтвердило задержание своего сотрудника. Мать журналиста рассказала изданию, что в последний раз разговаривала с сыном днем 30 сентября, он находился в Москве. "Конечно, мы будем защищать своего корреспондента и наш сайт, который в Беларуси закрыт", - заявил главный редактор КП Владимир Сунгоркин.
Геннадий Можейко был автором статьи "КП в Беларуси" об инциденте во время одном из обысков в Минске и погибшем Андрее Зельцере. В материале знакомая погибшего положительно отзывалась о нем. "Проправительственные СМИ раскритиковали "Комсомольскую правду" за эту публикацию, а затем заблокировали сайт издания", - напомнили в "Весне".
Убийство минчанина и сотрудника КГБ
28 сентября в провластных Telegram-канала появилась информация об инциденте во время обыска в Минске, в ходе которого житель белорусской столицы застрелил сотрудника КГБ, а силовики в ответ застрелили его. СК Беларуси позже сообщил, что 28 сентября сотрудники проводили "специальные мероприятия по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности". Минчанин отказался открыть дверь в квартиру, и ее взломали. "Мужчина открыл огонь из охотничьего ружья в сторону правоохранителей. В результате одному из них причинены телесные повреждения, от которых он скончался в больнице", - сообщило ведомство.
В провластных Telegram-каналах появилось и видео инцидента, которое растиражировали и государственные, и независимые СМИ в Беларуси. На видео не было закрыто лицо мужчины с ружьем, его опознали СМИ - это 31-летний программист Андрей Зельцер, который работал в крупнейшей IT-компании в Беларуси и жил вместе с женой и сыном. СК сообщил, что женщина задержана по подозрению в соучастии в убийстве сотрудника КГБ - "проводила видеосъемку преступления и содействовала его совершению".
Текст Можейко был опубликован на сайте "КП в Беларуси" вечером 28 сентября, на следующий день страница перестала открываться в Беларуси и РФ. Кроме того, стало известно о задержании в Беларуси около 50 человек по уголовным обвинениям в оскорблении госслужащего и разжигании ненависти. По данным правозащитников, задержания проходили 29 сентября и предположительно связаны с комментариями под постами в соцсетях о перестрелке в Минске.
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Автор: Райна Бройер, Янина Мороз