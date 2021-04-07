"Белорусы стали стрелять друг в друга". Что известно о смертельном инциденте во время обыска в Минске

Инцидент со стрельбой в Минске, в результате которого погибли двое 31-летних минчан - сотрудник КГБ и сотрудник IT-компании - должен привести к переосмыслению происходящего в стране, считают эксперты. DW рассказывает, что известно о случившемся, какие вопросы вызывало видео инцидента и как на него отреагировали в Беларуси.

Что произошло в Минске?

Информация об инциденте появилась 28 сентября уже после 19 часов вечера в провластных телеграм-каналах: во время обыска минчанин застрелил сотрудника КГБ. Силовики в ответ застрелили мужчину. На видео, которое появилось в госСМИ, заметно, что инцидент произошел днем - за окном квартиры, в которую пришли с обыском, светло.

Как позже сообщил СК Беларуси, 28 сентября сотрудники органов государственной безопасности проводили "специальные мероприятия по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности". Минчанин отказался открыть дверь в квартиру, и ее взломали. "Мужчина открыл огонь из охотничьего ружья в сторону правоохранителей. В результате одному из них причинены телесные повреждения, от которых он скончался в больнице", - рассказали в СК.

Генпрокуратура подтверждает, что минчанин "обоснованно подозревался в совершении особо опасных преступлений, связанных с терроризмом". Обыск был санкционирован заместителем главного прокурора, из ружья мужчина стрелял дважды.

Что попало на видео?

Следом за новостью в провластных телеграм-каналах появилось видео инцидента - его растиражировали и государственные, и независимые СМИ в Беларуси.

Ролик смонтирован из видео, снятых с разных камер. Одна снимает внутри квартиры, на записи виден мужчина с ружьем - со спины и сбоку. Другая камера - у сотрудников КГБ, она фиксирует, как взламывают дверь, забегают в квартиру, момент выстрелов и сотрудника после ранения.

Обыск проводило минимум шесть человек, форма одежды - гражданская

На видео с "домашней" камеры заметно, что в квартире мужчина не один. В кадре иногда появляется женщина, которая тоже фиксирует происходящее на телефон. однако ее кадров в ролике нет.

Судя по видео, с обыском в квартиру пришли как минимум шесть человек - все в гражданской одежде, представились милицией: "Открывай быстрее, иначе дверь взломаем".

Взлом занимает большую часть 50-секундного ролика. Первым в квартиру попадает сотрудник КГБ в темной куртке, за ним - мужчина в светлой. Затем показан выстрел из ружья - кто его держит, на видео не зафиксировано, но заметно, что кадр был сделан в комнате. Видно, как из коридора стреляет сотрудник в светлой куртке. Дальше - кадр, показывающий, что мужчина в темном ранен.

Что известно о людях на видео?

На видео не было закрыто лицо мужчины с ружьем, и его довольно быстро опознали СМИ. Это 31-летний программист Андрей Зельцер, работал в крупнейшей IT-компании в Беларуси. Судя по его странице в Instagram, увлекался триатлоном, фехтованием, поддерживал протесты. СМИ узнали, что он был членом общества охотников и рыболовов, имел разрешение на оружие. За участие в акциях не задерживался.

В квартире он жил вместе с женой, это она мелькает на видео. Растили сына, ученика младших классов. Наталья, теща Андрея Зельцера, рассказала "Нашей ниве", что родные узнали о случившемся, когда позвонили из гимназии - с просьбой забрать внука.

Жена Андрея работает продавцом. СК сообщил, что женщина задержана по подозрению в соучастии в убийстве сотрудника КГБ - "проводила видеосъемку преступления и содействовала его совершению".

Погибший сотрудник КГБ одного возраста со стрелявшим - ему тоже был 31 год, у него остались жена и маленький ребенок. По данным инициативы ByPol, в которую входят уволившиеся силовики, погибший состоял в спецотряде "Альфа", занимался единоборствами.

Какие есть вопросы к видео?

Александр Азаров, представитель ByPol и экс-начальник отдела ГУБОПиК МВД, обращает внимание на то, что на видео не видно, кто именно стреляет из ружья: "Если камера была направлена на мужчину, то почему бы не показать, что это он стреляет?" Он отмечает, что стреляющее ружье снято отдельно. И в этот момент шторы на окне открыты, а на кадрах, где стоит человек с ружьем, - закрыты. Азаров задает вопрос: где видео, которое снимала жена Зельцера - с ее ракурса момент выстрела был бы виден лучше.

Еще один момент, который вызывает вопросы, - гражданская одежда сотрудников КГБ, которые, как утверждают официальные источники, пришли с обыском по делу о терроризме.

"Если задерживают реальных террористов, то сотрудники должны быть экипированы в специальную одежду с надписью "Альфа", бронежилеты, каски. Человек, который идет впереди, будет входить со щитом. И у сотрудников будут не только пистолеты, но и ружья. Они (сотрудники силовых ведомств. - Ред.) уже год ломают всем двери и не встречают никакого сопротивления. Они называют людей террористами, но реально их террористами не считают, ходят без экипировки", - говорит представитель ByPol.

По его мнению, это была обычная "отработка адреса, где проживал человек, замеченный в каких-то протестных движениях. Пришли, надеясь, что выломают дверь, положат в пол, снимут на видео для пропагандистских каналов, где задержанные каются перед камерой".

Азаров считает, что может быть наказан оперуполномоченный, который должен был установить, что человек - охотник, и в квартире могло быть оружие: "Если бы знали, что есть ружье, так бы не входили".

Какой была реакция на случившееся?

Сразу же после новости об инциденте государственное агентство БелТА стало публиковать комментарии, в которых обвиняют протестующих, уехавших за границу и даже иностранные медиа.

"Целый год мрази призывали к убийству должностных лиц и вооруженному сопротивлению. И вот первая жертва. Реакция должна быть жесткой и беспощадной в рамках закона. С террористами разговоров не будет. Должны быть приняты меры и к привлечению к ответственности тех, кто находится за границей и руководит этим, финансирует и организует", - считает депутат Олег Гайдукевич.

Политолог Алексей Дзермант заявил БелТА, что "невероятные перешли красную черту и теперь к ним не будет никакой пощады". А депутат Сергей Клишевич считает, что СМИ, рассказавшие о Зельцере, пытаются спровоцировать эскалацию протестов: "Те информационные ресурсы, которые продолжают работу с территории Беларуси, либо сохранили здесь корреспондентские сети, информаторов, остатки редакций, должны быть полностью ликвидированы".

Кстати, на утро после случившегося был заблокирован сайт "Комсомольской правды" в Беларуси", которая накануне опубликовала воспоминания одноклассницы Зельцера.

Петр Кузнецов

Что говорят независимые эксперты?

Независимые эксперты тем временем говорят о том, что значит случившееся для общества, в котором сегодня не соблюдается закон и нет возможности для диалога.

"Чем плотнее вы пытаетесь закрыть крышкой кипящий котел, тем выше вероятность взрыва. Насилие порождает насилие. Банальность прописных истин не отменяет их действенности. Мы обретаем новый опыт страшной ценой, самой дорогой в нашей системе ценностей. Соболезнования родным и близким", - написала в Facebook социолог Оксана Шелест.

"Может ли общество нормально существовать в условиях не только тотального террора, но и всеобщей психологической изношенности? Могут ли спецслужбы контролировать и прогнозировать действия 9 миллионов человек? Это риторические вопросы. Пока что вчерашний случай показал, что они оказались не в состоянии спрогнозировать действия одного - которого подозревали в терроризме и про которого должны были знать, что у него в квартире оружие. Очень хочется посочувствовать и погибшим, и их семьям. Произошедшее - трагедия: белорусы начали стрелять друг в друга в "Год народного единства". Так быть не должно. Сейчас все должны провести собственное переосмысление и переоценку происходящего. Если этого не будет сделано, хаос будет только нарастать", - считает политобозреватель Петр Кузнецов.

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