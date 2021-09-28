КГБ Беларуси сообщило о гибели сотрудника во время спецоперации

В Минске силовики взломали дверь в одну из квартир, где, по их версии, могли находиться "лица, причастные к террористической деятельности". Один из сотрудников КГБ погиб, стрелявший в него был также убит, сообщило белорусское ведомство во вторник, 28 сентября.

Ранее государственное агентство БелТА опубликовало запись инцидента. Происходящее в подъезде снимали силовики. При этом еще одна камера была включена и в самой квартире. На видеозаписи, сделанной в квартире, также фигурирует некая женщина, снимающая происходящее на телефон.

Как сообщил позднее Следственный комитет Беларуси, по подозрению в соучастии в убийстве задержана жена стрелявшего в сотрудника КГБ. Зачем владельцу квартиры понадобилось вести видеосъемку, не объясняется. На видеокадрах он держит в руках охотничье ружье, затем раздается выстрел. Самого момента убийства на видео нет - позже на кадрах появляется окровавленный сотрудник КГБ, лежащий на полу.

Как сообщается на сайте белорусского силового ведомства, стрелявший в сотрудника КГБ убит. В белорусских Telegram-каналах распространилась информация, что убитый - сотрудник IT-компании EPAM Андрей Зельцер, на видео его опознали знакомые. Он жил с женой и маленьким сыном.

Как сообщает Следственный комитет Беларуси, жена стрелявшего в сотрудника КГБ задержана по подозрению в соучастии в убийстве.

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