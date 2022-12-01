Как в Минске судят журналиста Геннадия Можейко

Суд над журналистом "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадием Можейко начался в Минске. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Что известно о деле?

Журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко начали судить в Минске в четверг, 1 декабря. Можейко - автор статьи о белорусском IT-специалисте Андрее Зельцере, который в сентябре 2021 года застрелил одного из сотрудников КГБ, пытавшихся взломать дверь квартиры и задержать хозяина. Сам Зельцер был убит ответным огнем.

В публикации об этом инциденте Можейко, в частности, привел слова одноклассницы Зельцера (впоследствии она покинула Беларусь), которая положительно о нем отзывалась. Следствие по делу Можейко, признанного правозащитниками политзаключенным, длилось больше года. Изначально журналисту выдвинули обвинения по статье 130 УК (о "разжигании вражды") и статье 369 УК ("Оскорбление представителя власти"), но затем 369-ю статью поменяли на 368-ю - "Оскорбление президента РБ". Геннадию Можейко может грозить до пяти лет лишения свободы.

Судят не только за статью о Зельцере

Процесс по делу журналиста проходит в Минском городском суде, судья - Татьяна Фальковская, которая в сентябре этого года приговорила к восьми годам колонии политзаключенную журналистку Ксению Луцкину. Можейко свою вину на суде он не признал, но согласился давать показания. Во время допроса с адвокатом журналист заявил, что у него не было цели "героизировать Зельцера", сообщает российское информационное агентство Sputnik.

Новостной сюжет о происшествии с Андреем Зельцером Фото: youtube.com

Кроме того, на суде стало известно, что в вину Можейко ставят не только статью о Зельцере. Прокурор заявил, что журналист, "проявляя аморальный интерес к экстремистской деятельности, являясь ее сторонником и действуя на почве политической и идеологической вражды, совершил ряд преступлений в период с 23 июня 2020 года по октябрь 2021 года". В частности, он якобы использовал "негативные, непристойные и недопустимые" высказывания в адрес Лукашенко в интернете, а на встрече с депутатом Воронецким, "нарушая общественную мораль", агитировал против действующей власти. Можейко вину не признал и заявил, что не он говорил о Лукашенко на той встрече.

На обвинения в том, что он якобы оставил в открытом доступе комментарий, который является "непристойной метафорой", сравнивающей главу государства с насекомыми, переносящими заболевания", журналист заявил, что это был шуточный комментарий к публикации его знакомой по фамилии Тараканова.

Что известно о деле Можейко?

Статья Геннадия Можейко об Андрее Зельцере вышла в "Комсомольской правде в Беларуси" 28 сентября 2021 года. Несмотря на то, что публикация провисела на сайте издания считанные минуты, это имело печальные последствия как для ее автора, так и для редакции в целом. На следующий день, 29 сентября, сайт издания был заблокирован в Беларуси. Как пояснял Мининформ - за размещение публикации, "в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности, заключающихся в искусственном нагнетании напряженности и противостояния в обществе, между обществом и государством".

В течение недели представительство газеты в РБ и вовсе ликвидировали. 1 октября Геннадия Можейко задержали в Москве. Как это происходило, до конца не известно. Тогдашний главред "Комсомольской правды", ныне покойный Владимир Сунгоркин предполагал, что журналист был задержан российскими спецслужбами в московском аэропорту Шереметьево при попытке улететь в Варшаву и принужден к возвращению в Минск. В самолете до Беларуси его встретили сотрудники КГБ.

Можейко больше года за решеткой

Вначале журналист находился в комплексе мест заключения в переулке Окрестина в Минске (там расположены Центр изоляции правонарушителей и Изолятор временного содержания), куда к нему несколько дней не пускали адвоката. Ночью 5 октября Можейко перевезли в следственную тюрьму в Жодино, а с декабря 2021-го он находится в СИЗО-1 в Минске.

В РФ, несмотря на то, что "Комсомольская правда" - российское издание, судьбой белорусского журналиста не особо озаботились. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что, так как речь идет о гражданине Беларуси, российские власти не могут наводить справки о нем по дипломатическим каналам и заниматься защитой его интересов.

Заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Борис Горецкий признается, что его удивило то, что белорусские власти в 2021 году "начали прессовать "Комсомольскую правду", которая аффилирована с российскими властями". Что касается обвинений в адрес Можейко, то, по мнению Горецкого, они связаны именно с его профессиональной деятельностью, власти даже не пытались что-то придумать: "Большинство белорусских журналистов привлекали к ответственности за присутствие на массовых акциях (ст. 342 УК РБ), якобы какие-то финансовые махинации, как это было с делом Тut.by, какую-то неоплаченную коммунальную услугу, как с "Нашей нивой". Можейко попал за решетку именно за публикация, за журналистскую деятельность".

Юрист: "Силовики - не уязвимая группа"

Сейчас, по словам Горецкого, в отношении журналистов все чаще применяют статью 130 УК РБ (о разжигании вражды). "Если на человека хотят что-то "накопать", или что-то ему добавить, его материалы просто отправляют на экспертизу и находят в них "разжигание вражды". Редактора "Ежедневника" Сергея Сацука, например, не так давно судили; Анджею Почобуту добавили эту статью; следственный комитет заявил, что по делу "Тut.by" на некоторых сотрудников завели дела по статье 130", - говорит Горецкий.

Между тем, в правозащитном центра "Весна", считают, что выделение силовиков или представителей власти как группы, против которой "разжигается вражда", нарушает международные нормы применения такой статьи Уголовного кодекса.

"Уголовное преследование случаев "разжигания вражды и розни" необходимы для того, чтобы защитить какие-то группы, которые находятся в уязвимой позиции, а в нашем случае эта статья просто переносится на сотрудников правоохранительных органов, которые и так защищены и наделены властью. Они не находятся в уязвимой позиции, как государственные служащие, - поясняют правозащитники. - В Беларуси это законодательство применяется для того, чтобы подавить свободу выражения мнений, а не для того, чтобы защитить уязвимые группы".

Также, обращают внимание в "Весне", то, что Геннадия Можейко после задержания больше года держали в СИЗО, несоразмерно тяжести совершенных им деяний.

Кого еще судили по "делу Зельцера"

По так называемому "делу Зельцера" были задержаны около 200 человек (некоторых впоследствии отпустили) за комментарии в соцсетях, посвященные гибели сотрудника КГБ. Авторов обвиняли в оскорблении представителя власти и разжигании социальной розни. Многих уже осудили, некоторые даже успели отбыть свои сроки с учетом времени, проведенного в СИЗО. Также принудительное психиатрическое лечение было назначено вдове Андрея Зельцера Марии Успенской. Ее обвинили в соучастии в убийстве сотрудника КГБ и в июне 2022 года осудили как "лицо, совершившее общественно опасное деяние".

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