Tut.by признали экстремистской организацией. Что это значит?

Блокировка сайта, признание контента экстремистским, арест 15 сотрудников - всего этого оказалось недостаточным для властей Беларуси, чтобы расправиться с крупнейшим независимым медиа страны - порталом tut.by. 14 июня по решению Экономического суда Минска ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" признано экстремистской организацией. Что это значит и как это решение отразится на задержанных и бывших сотрудниках?

Tut.by - экстремистская организация, а не формирование

О признании "ТУТ БАЙ МЕДИА" экстремистской организацией сообщил Верховный суд Беларуси в своем Telegram-канале: "Деятельность ООО на территории Республики Беларусь запрещается, его постановлено ликвидировать, а использование символики и атрибутики "ТУТ БАЙ МЕДИА" - запретить. Решение подлежит немедленному исполнению". Позже стало известно, что решение было принято по заявлению прокуратуры Минска.

Офис tut.by до закрытия

Термин "экстремистский" не новый в лексиконе белорусов. Белорусские власти признали экстремистскими материалами контент и соцсети практически всех независимых медиа, а некоторые редакции даже были признаны экстремистскими формированиями. Но СМИ признано экстремистской организацией впервые.

Как объясняет DW бывший белорусский адвокат Сергей Зикрацкий, с точки зрения закона разница между экстремистской организацией и экстремистским формированием не принципиальная. По его словам, главное отличие в том, что экстремистской организацией признается зарегистрированная организация, а формированием - группа граждан. Кроме того, отличается порядок признания организации и формирования экстремистскими: организация признается по решению суда, а формирование - по решению МВД.

"Почему в отношении ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" были принято решение о признании именно экстремистской организацией, а не формированием, мне лично не понятно. Ведь ранее БелаПАН и "Сородичи" (юрлицо - издатель "Нашей Нивы" - Ред.) признавались именно экстремистскими формированиями", - говорит юрист.

Цель властей - конфисковать имущество и продолжить запугивание общества

По предположению Сергея Зикрацкого, власти хотят начать процедуру ликвидации компании, хотя по данным реестра юридических лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" все еще числится действующим. "Кроме того, после окончания ликвидации оставшееся после расчетов с кредиторами имущество подлежит конфискации. Однако не думаю, что это было целью инициаторов процесса. Вряд ли текущие активы юридического лица позволят вообще рассчитаться со всеми кредиторами. А значит и конфисковывать будет нечего", - указывает он.

Ярлык экстремизма призван оправдать репрессии против инакомыслящих

Но в целом Зикрацкий считает, что не нужно искать логику в действиях властей: "Абсолютно очевидно, что ярлык экстремизма призван оправдать репрессии против тех, кто высказывал и высказывает независимую точку зрения на существующий режим".

Подобного мнения придерживается и ответственный по правовым вопросам в НАУ юрист Михаил Кирилюк. Он говорит, что нет смысла разбираться в терминах, которым сама власть не придает никакого значения: "Цель этого шага - еще больше запугать редакцию и читателей. Максимально сделать tut.by токсичными, чтоб люди боялись подписываться, открывать ссылки, переводить деньги".

Говоря о последствиях этого решения, Кирилюк отмечает, что конфисковать имущество или возбудить новое уголовное дело властям позволит не признание tut.by экстремистским, а режим военного времени, который в Беларуси де факто существует с августа 2020 года. "Попытки предсказать риски на основании их решений - неблагодарное занятие. В конечном счете решают силовики, а не судьи, и к тому же тайно, а не публично. В нашем случае нужно смотреть не столько на букву закона, сколько анализировать правоприменительную практику", - считает юрист.

Решение о признании ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" экстремистской организацией влияет и на белорусское общество, ведь в УК Беларуси есть статья 423-1 (неисполнение решения о признании организации, деятельности индивидуального предпринимателя экстремистским). Ответственность по этой статье предусмотрена только для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Так, например, как пишет zerkalo.io, если какая-то компания разместит на своем плакате логотип TUT.BY, то ее должностным лицам будет грозить штраф или лишение свободы сроком до трех лет.

Грозит ли сотрудникам и задержанным по делу tut.by новое обвинение?

Наверное, основной вопрос, который возникает в связи с признанием ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" экстремистской организацией - это возможная уголовная ответственность бывших и действующих сотрудников компании, а также тех, кто проходит обвиняемыми по делу tut.by.

Марина Золотова до ареста

Напомним, 18 мая 2021 года после обысков в офисе tut.by и в квартирах сотрудников было задержано 15 работников компании и возбуждено дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупной размере (ч. 2 ст. 243). В течение года многим из задержанных изменили меру пресечения, но до сих пор в СИЗО остаются директор Людмила Чекина, главный редактор Марина Золотова и журналист Елена Толкачева.

Александра Пушкина, менеджер издания zerkalo.io, созданного бывшими сотрудниками tut.by, думает, что решение о признании организации экстремистской может быть связано с расследованием уголовного дело по ч. 3 чт. 130 УК (разжигание вражды или розни): "Предполагается, что в ходе некой проверки, в том числе при расследовании дела по ч.1 ст. 130 УК, были выявлены факты, свидетельствующие о подготовке к совершению или совершении учредителем, руководителем организации действий, предусмотренных ч. 1 ст. 1 Закона о противодействии экстремизму. В ст. 1 закона дается определение экстремизма и практически раскрывается статья 130 УК".

По ее словам, это обвинение (ч.3 ст. 130 УК) предъявлено четырем фигурантам по делу tut.by. "Поэтому признание организации экстремистской может повлечь для них еще одно обвинение (ст. 361-1 УК - создание экстремистского формирования либо участие в нем)", - отмечает Пушкина. Об этом же говорит и бывший адвокат Сергей Зикрацкий: "Я не стану исключать вероятности того, что в отношении находящихся за решеткой сотрудников tut.by будет возбуждено еще одно дело - за создание экстремистского формирования или финансирование экстремистской деятельности".

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