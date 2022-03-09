Гендиректор Лимбург раскритиковал признание контента DW в Беларуси экстремистским

Генеральный директор DW Петер Лимбург (Peter Limbourg) раскритиковал решение властей Беларуси о признании продукции DW и даже ее логотипа экстремистскими. "Уже блокировка наших сайтов в Беларуси стала невероятным нападением на свободу печати, а объявленная ныне криминализация логотипа DW доказывает, насколько нервничает белорусский режим", - говорится в заявлении Лимбурга, обнародованном в среду, 9 марта.

"DW, обходя цензуру, все еще информирует многих людей в Беларуси. Число просмотров даже заметно выросло после вторжения в Украину. И вот теперь власти Беларуси с помощью надуманных уловок пытаются создать псевдоправовую базу, чтобы бороться с людьми, желающими воспользоваться правом на свободное формирование своего мнения", - указал гендиректор медиакомпании.

"Экстремистская продукция" DW

Ранее МВД Беларуси сообщило о признании контента Deutsche Welle (DW) в Беларуси экстремистскими материалами. "Судом Центрального района Минска по материалам ГУБОПиК МВД Республики Беларусь информационная продукция Telegram-канала и чата "DW Беларусь" признана экстремистскими материалами", - говорится в сообщении в Telegram-канале главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД страны.

В сообщении уточняется, что экстремистской признана вся медиа-информационная сеть Deutsche Welle, а также логотип в виде двух букв D и W.

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