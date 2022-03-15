Сотрудников "Нашей нивы" приговорили в Беларуси к 2,5 лет колонии

Главный редактор оппозиционного белорусского издания "Наша нива" Егор Мартинович и начальник отдела рекламы и маркетинга СМИ Андрей Скурко приговорены к 2,5 лет лишения свободы в колонии. Такое решение вынес суд Минске во вторник, 15 марта, сообщил белорусский правозащитный центр "Весна". Их признали виновными в "причинении имущественного ущерба без признаков хищения, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере". Скурко и Мартиновича задержали 8 июня 2021 года.

По мнению следствия, с мая 2017 года по июнь 2021 года Мартинович и Скурко разместили в квартире, принадлежащей Скурко, офис, а жилищно-коммунальные услуги (например, свет и воду) при этом оплачивали по тарифам для жильцов, а не для бизнеса (для бизнеса тарифы выше). "Минскэнерго" и "Минскводоканал" оценили ущерб в более чем 10 тысяч белорусских рублей (сейчас - это менее 3000 евро). Сотрудники "Нашей нивы" выплатили его.

В ноябре 2021 года соцсети и интернет-каналы "Нашей нивы" были признаны экстремистскими материалами. 27 января 2022 года издание было признано в Беларуси экстремистским формированием. Газета "Наша нива" была основана в 1906 году, восстановлена в 1991 году, в интернете выходит с 1997 года. Издание продолжает работу из-за рубежа.

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