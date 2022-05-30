В Минске судят вдову Андрея Зельцера. Что известно о ее деле?

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Суд по делу Марией Успенской, вдовы Андрея Зельцера, убитого в сентябре 2021 года в своей квартире в перестрелке с сотрудниками КГБ, начинается в Минске. Подробности - у DW.
Процесс по делу Марии Успенской, которую обвиняют в соучастии в убийстве сотрудника КГБ, начинается во вторник, 31 мая и будет проходить в закрытом режиме. Успенская - вдова Андрея Зельцера, который, по утверждениям властей, находясь у себя в квартире в Минске, 28 сентября 2021 года застрелил одного из сотрудников КГБ Беларуси, пытавшихся взломать дверь квартиры и задержать хозяина. Сам Зельцер был убит ответным огнем.
Успенскую, которую правозащитники признали политзаключенной, будут судить как лицо, совершившее общественно опасное деяние, находясь в состоянии невменяемости или заболевшее после совершения преступления психическим расстройством (п. 13 ст. 6 УПК). Что известно об Успенской и других задержанных по делу Зельцера?
41-летняяМария Успенская до ареста работала продавцом, у нее есть несовершеннолетний ребенок. 28 сентября 2021 года в Минске сотрудники КГБ Беларуси, проводя "спецмероприятия", взломали дверь в квартиру Андрея Зельцера и Марии Успенской. Мужчина, по данным СК, открыл огонь. В перестрелке были убиты сотрудник КГБ Дмитрий Федосюк и сам Зельцер.
Судя по видео, предоставленному силовиками, в момент трагедии Успенская находилась в квартире и снимала происходящее на телефон. Женщину задержали в тот же день как подозреваемую в соучастии в убийстве сотрудника КГБ (ч. 2 ст. 139 УК РБ). Вначале Мария находилась в изоляторе на улице Окрестина в Минске, затем в СИЗО, в декабре 2021 года ее направили на психиатрическую экспертизу.
Судить вдову Андрея Зельцера будут как "лицо, совершившее общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным законом, в состоянии невменяемости или заболевшее после совершения преступления психическим расстройством (заболеванием)". Как рассказала "Нашей Ніве" бывшая сокамерница Успенской, Мария находится под подпиской о неразглашении. Тем не менее вдова Зельцера утверждала в разговорах с ней, что на самом деле при перестрелке все было "совсем не так, как показали", и надеялась, что правда раскроется.
По мнению собеседницы издания, у Успенской действительно есть психологические проблемы: имели место резкие перемены настроения, женщина часто плакала. Также сокамерница сообщила, что, по словам Марии, сама она в судебных заседаниях участвовать не будет, ее интересы будет представлять мать.
"Марию задержали 28 сентября 2021 года, ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, предъявили обвинения в соучастии в убийстве. Но даже из отрывочных сведений об этом деле понятно, что она не организовывала, не совершала, не соучаствовала и не облегчала совершение преступления, если даже посчитать произошедшее преступлением", - комментирует юрист правозащитного центра "Весна" Павел Сапелко.
И отмечает, что дело - закрытое, неизвестно, что установила психиатрическая экспертиза. По словам правозащитника, есть существенная разница в положении людей, которые на момент совершения общественно-опасных деяний в силу заболевания или болезненного состояния не осознавали последствия своих действий, и тех, кто заболел психической болезнью после совершения таковых деяний.
В первом случае речь идет только о лечении: человека лечат, периодически собирается комиссия, которая оценивает его состояние; если он не представляет опасности для окружающих, то его могут отправить под надзор врача по месту жительства. Что касается второй категории, то после лечения, если к тому моменту не истек срок привлечения к уголовной ответственности, их дела рассматриваются как в отношении психически здоровых лиц. К какой из двух названных категорий лиц следствие отнесло Марию Успенскую - пока неизвестно.
По словам Сапелко, никаких сроков принудительного лечения во время суда не устанавливают, но оно может быть амбулаторным и стационарным. Стационарное, в свою очередь, может проходить в больницах с различной степенью строгости наблюдения. "Как правило, если речь идет о деяниях, имеющих признаки тяжких и особо тяжких преступлений, то экспертиза может рекомендовать лечение в больнице со строгим наблюдением, по сути, это такая тюрьма, в которой лечат", - отмечает Павел Сапелко.
Мария Успенская - не единственная задержанная после событий 28 сентября. Журналиста газеты "Комсомольская правда в Беларуси" Геннадия Можейко, написавшего статью об Андрее Зельцере, в которой об убитом положительно отзывается его одноклассница, задержали 2 октября. Ему предъявили обвинение в разжигании вражды или розни (ст. 130 УК) и оскорблении представителя власти (ст. 369).
Сначала Можейко поместили в изолятор на Окрестина, затем - в СИЗО города Жодино, где не принимали передачи и не пускали к нему адвоката, ссылаясь на карантин. В конце декабря журналиста перевели в СИЗО Минска. Родные Можейко не знают каких-то подробностей о расследовании его дела, адвокат журналиста находится под подпиской о неразглашении.
Также около 200 человек были задержаны (некоторых впоследствии отпустили) за комментарии в соцсетях, посвященные гибели сотрудника КГБ. Авторов комментариев обвиняли в оскорблении представителя власти и разжигании социальной розни. "Людей начали десятками задерживать только за то, что они высказались. Хорошо или плохо - это уже другое дело. Вопрос - есть ли в этих высказываниях состав преступления, заслуживают ли они лишения свободы", - комментирует Сапелко.
Несколько человек из числа таких задержанных уже осудили (всем вынесли наказание в виде лишения свободы на различные сроки), большинство все еще ждут судов. В их числе и гомельский волонтер Илья Миронов, которого правозащитники признали политзаключенным.
Он выразил в соцсетях сочувствие семье Андрея Зельцера, за это в отношении Миронова завели уголовное дело. "Содержание в СИЗО продлили до конца июля, никаких следственных действий не проводится. Психоэмоциональное состояние у Ильи, мягко говоря, не очень. О суде даже на уровне слухов - глухо", - поделились c DW близкие политзаключенного.
"Многих еще не судили, по их делам назначены экспертизы. Мне кажется, что правоохранители усмотрели какие-то признаки преступления, человека арестовали, предъявили обвинение, избрали меру пресечения - заключение под стражу. А дальше уже разбираются, какое более приличное обвинение ему предъявить", - подвел итог Павел Сапелко.
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