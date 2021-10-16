Главред "Комсомолки": Журналиста Можейко принудили вернуться в Минск

Журналист Геннадий Можейко, арестованный в Беларуси после выхода его статьи о минчанине, застрелившем сотрудника КГБ, был задержан российскими спецслужбами в московском аэропорту Шереметьево при попытке улететь в Варшаву и принужден к возвращению в Минскё Об этом главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин рассказал в интервью телеканалу RTVIвечером в пятницу, 15 октября.

"Вы числитесь у нас в списках нежелательных персон. И должны покинуть Москву и вернуться туда, откуда вы к нам прибыли. Вы должны вернуться в Минск, и мы вам в этом поможем", - процитировал Сунгоркин слова российских силовиков. После чего журналиста препроводили в самолет на Минск, где его уже встретили сотрудники КГБ Беларуси. Главред "Комсомолки" при этом добавил, что это слухи, однако выразил мнение, что они близки к тому, что происходило на самом деле.

Сунгоркин также рассказал, что с момента выхода статьи об Андрее Зельцере, застрелившем сотрудника КГБ Беларуси, до появления сообщений об этом в провластных Telegram-каналах прошло всего шесть минут, и за это время выпускающий редактор по собственной инициативе поменял заголовок и удалил те части текста, которые, по его мнению, могли вызвать негативную реакцию белорусских властей. "Мы даже решили, что это была специальная провокация, потому что через шесть минут уже обрушились властные каналы", - отметил Сунгоркин.

Арест Геннадия Можейко

Геннадий Можейко был арестован 5 октября. Ему было предъявлено обвинение в разжигании ненависти (ст. 130 УК РБ) и оскорблении представителя власти (ст. 369 УК РБ). Сначала Можейко поместили в изолятор на улице Окрестина в Минске, а затем перевели в СИЗО города Жодино.

Глава Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун утверждал, что Можейко был задержан уже в Беларуси, хотя первоначально сообщалось, что журналиста задержали в Москве. После ареста журналиста Можейко "Комсомольская правда", сайт которой был заблокирован по требованию Мининформа Беларуси, объявила о закрытии своего представительства в Беларуси.

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