"Комсомольская правда" закрывает представительство в Беларуси

Газета "Комсомольская правда" вскоре после ареста работавшего на нее белорусского журналиста Геннадия Можейко закрывает представительство издания в Минске. "Проанализировав события последнего года и особенно последней недели, "Комсомольская правда" приняла решение закрыть свое представительство в Минске. Всем сотрудникам будут выплачены денежные компенсации или предложена работа на других предприятиях КП", - говорится в заявлении редакции, обнародованном в понедельник, 5 октября.

Корреспондент КП в Минске Геннадий Можейко опубликовал статью о белорусском IT-специалисте Андрее Зельцере, которого 28 сентября застрелили сотрудники КГБ Беларуси, пришедшие к нему в квартиру с обыском. В материале автор, в частности, приводил слова одноклассницы погибшего, которая положительно о нем отзывалась. На следующий после публикации статьи день сайт "КП в Беларуси" был заблокирован.

Дело Геннадия Можейко

Геннадий Можейко был задержан 1 октября. Изначально сообщалось, что он в это время находился в Москве по личным делам. Но, по данным МВД, задержание произошло на территории Беларуси. По данным ведомства, в России журналист пытался выехать в третью страну, но российские правоохранительные органы отказали ему в выезде. С учетом принятого ими решения о нежелательности пребывания на территории РФ Можейко было предписано покинуть Россию, таким образом он снова въехал на территорию Беларуси, где и был задержан.

На журналиста было заведено уголовное дело по статьям о разжигании социальной вражды и оскорблении представителя власти. Теперь Можейко грозит до 15 лет лишения свободы.

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