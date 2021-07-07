Беларусь: У редактора "Первого региона" прошел обыск по "делу о терроризме"

У редактора новостей белорусского сайта "Первый регион" Олега Супрунюка дома в Бресте прошел обыск в рамках "уголовного дела о терроризме". Об этом Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) сообщила в пятницу, 9 июля, в своем Telegram. "Забрали оборудование. Обыск проводился при участии сотрудников Комитета государственной безопасности (КГБ)", - уточнили в ассоциации.

На момент публикации материала Супрунюк оставался на свободе. Он дал подписку о неразглашении данных следствия. При этом в БАЖ не уточнили, каков его статус по данному делу и вменяется ли ему что-то в вину.

Редактору предписали выплатить штраф

Ранее, 8 июля, Супрунюку предписали выплатить штраф в размере 590 белорусских рублей (192 евро) по административному делу о "распространении информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов" (часть 2 статьи 19.11 КоАП РБ). Решение озвучил в суде Ленинского района Бреста судья Святослав Калина.

В одном из материалов на сайте "Первого региона" редактор использовал фото активиста из Барановичей в рубахе с орнаментом. Правоохранители усмотрели в узоре орнамента свастику. Сам журналист вины не признал.

Редактор пояснил, что изображение взял из открытых источников. По словам журналиста, снимок не был противозаконным, иначе министерство информации включило бы его в список экстремистских материалов.

КГБ Беларуси объявил о "зачистке" страны от неких "радикалов"

Журналиста забрали из дома 6 июля. Жена репортера сообщила, что ее мужа увезли в Ленинский РОВД Бреста. В среду, 7 июля, его отпустили из суда домой на ночь.

Олег Супрунюк - член Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), некоторое время возглавлял ее брестское отделение. До перехода в "Первый регион" работал в газете "Брестский курьер" и других изданиях.

Между тем 8 июля КГБ Беларуси объявил о "зачистке" страны от неких "радикалов". Под подозрением силовиков оказались участники ряда чатов и каналов в Telegram.

Смотрите также: