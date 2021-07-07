Редактору "Первого региона" Супрунюку предписали выплатить штраф

Редактору новостей белорусского сайта "Первый регион" Олегу Супрунюку предписали выплатить штраф в размере 590 белорусских рублей (192 евро) по административному делу о "распространении информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов" (часть 2 статьи 19.11 КоАП РБ). Такое решение озвучил в суде Ленинского района Бреста в четверг, 8 июля, судья Святослав Калина. Сам журналист вину не признал.

"Публикация носила информационный характер"

В одном из материалов на сайте "Первого региона" редактор использовал фото активиста из Барановичей в рубахе с орнаментом. Правоохранители усмотрели в узоре орнамента свастику.

"Сама публикация носила информационный характер, в ней была отсылка к информации Комитета государственной безопасности (КГБ), где сообщалось о списке лиц, обвиняемых в терроризме", - пояснил Супрунюк. Он добавил, что в материале присутствовала цитата от 11 февраля главы КГБ Ивана Тертеля о том, что спецслужбы будут пресекать подобного рода преступления.

Редактор пояснил, что изображение взял из открытых источников. По словам журналиста, снимок не был противозаконным, иначе министерство информации включило бы его в список экстремистских материалов.

Главред портала: Мы ничего не нарушали

Главный редактор портала "Первый регион" Петр Гузаевский в беседе с DW до суда так прокомментировал само дело: "Охота за журналистами началась еще до выборов - вызовы в милицию по надуманным поводам, обыски. Но мы ничего не нарушали и всегда следуем принципам объективной журналистики".

По словам Гузаевского, "эти дела с экстремизмом на пустом месте придумали, хотя это абсурд". "Приходится ходить на допросы, по судам и надеяться на справедливый суд. Но справедливость сейчас, как призрачный фрегат", - добавил главред.

Олега Супрунюка задержали 6 июля

Журналиста забрали из дома 6 июля. Жена репортера сообщила, что ее мужа увезли в Ленинский РОВД Бреста. В среду, 7 июля, его отпустили из суда домой на ночь.

Олег Супрунюк - член Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), некоторое время возглавлял ее брестское отделение. До перехода в "Первый регион" работал в газете "Брестский курьер" и других изданиях.

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