В Беларуси судят брестского журналиста Олега Супрунюка

Задержанного накануне в Бресте на западе Беларуси редактора новостей сайта "Первый регион" Олега Супрунюка в среду, 7 июля, доставили в суд. Как сообщает издание, в котором он работает, журналиста обвиняют по части 2 статьи 19.11 КоАП РБ (распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов).

Наказание по этой статье предусматривает денежный штраф, общественные работы или административный арест. Также может применяться конфискация "орудий и средств совершения указанного нарушения".

Олега Супрунюка задержали поздно вечером

Журналиста забрали из дома 6 июля примерно в 22.20 по местному времени, сообщил "Первый регион" со ссылкой на супругу задержанного.

Причина задержания Супрунюка пока неизвестна. Жене журналиста удалось узнать лишь то, что ее мужа увезли в Ленинский РОВД Бреста. Участковый отказался уточнить причину задержания, сказав, что он не имеет права говорить на эту тему.

Олег Супрунюк – член Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), некоторое время возглавлял ее брестское отделение. До перехода в "Первый регион" работал в газете "Брестский курьер" и других изданиях.

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