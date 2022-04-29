 ″Никто не ушел″. Как работают в изгнании белорусские журналисты | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 29.04.2022

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Беларусь

"Никто не ушел". Как работают в изгнании белорусские журналисты

Несмотря на ликвидацию летом 2021 года, Белорусская ассоциация журналистов продолжает работать в изгнании и даже была удостоена премии ЮНЕСКО. Репортаж DW с коворкинга БАЖ в Вильнюсе.

Плакаты с изображением политзаключенных Беларуси

Плакаты с изображением политзаключенных Беларуси

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Просторное помещение с пятью рабочими столами, портретами политзаключенных на стене и коробкой для отправки писем коллегам в тюрьмы и изоляторы - так выглядит коворкинг Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) в центре Вильнюса. Несмотря на ликвидацию летом 2021 года, организация продолжает отстаивать интересы белорусских журналистов, а накануне даже получила престижную премию ЮНЕСКО за вклад в дело свободы прессы. DW рассказывает, как БАЖ работает в изгнании и есть ли будущее у белорусской независимой журналистики. 

Премия ЮНЕСКО для БАЖ 

В коворкинге БАЖ сегодня немноголюдно, потому что помещение открылось лишь недавно и его еще не успели обжить журналисты. Как рассказывает замглавы БАЖ Борис Горецкий, сюда может приходить и бесплатно работать любой белорусский журналист - здесь уже есть все необходимое для работы, а после разгрома белорусских медиа и их вынужденной релокации подобного рода коворкинги стали очень востребованными среди журналистов. В создании этого пространства ассоциации помогали литовские медиа организации и журналисты.

Место, где теперь могут работать находящиеся в изгнании журналисты

Место, где теперь могут работать находящиеся в изгнании журналисты РБ

Последние несколько дней БАЖ принимает активно поздравления с получением престижной премии ЮНЕСКО за вклад в свободу прессы. Ассоциация, созданная в 1995 году и насчитывающая более 1300 членов, стала первой организацией, удостоенной этой премии - обычно она вручалась отдельным людям.

"Это очень высокий уровень мирового признания белорусской ситуации, повод напомнить о Беларуси. Нас номинировали не только журналистские союзы, но и целые страны, то есть еще до решения жюри, очевидно, был консенсус, что Беларусь требует признания на уровне ЮНЕСКО, а БАЖ - это тот фактор, которые много сделал для белорусского медиа сектора", - рассказывает Горецкий.

Как изменилась работа БАЖ в изгнании?

Руководство БАЖ покинуло Беларусь в июле прошлого года, когда ассоциация попала под волну массовой ликвидации неправительственных организаций. За границей ассоциация объединяла журналистов в каждой стране, куда они массово релоцировались - в Грузии, Польше, Литве и Украине. "Мы думали, что будет горизонтальная схема с центром в Вильнюсе, куда уехал глава БАЖ Андрей Бастунец, но везде будут представительства или офисы. За неделю до начала войны мы должны были подписать договор аренды помещения для коворкинга в Киеве, но партнерская организация попросила отложить подписание из-за угрозы войны, и она началась", - говорит Горецкий.

Коробка, в которую БАЖ собирает послания политзаключенным коллегам

Коробка, в которую БАЖ собирает послания политзаключенным коллегам

Киев, по словам замглавы БАЖ, был очень хорошим местом для журналистов: украинское медиасообщество очень поддерживало своих белорусских коллег. Такое же отношение к белорусским журналистам в Литве, где БАЖ уже более 10 лет состоит в тесном партнерстве с Литовским союзом журналистов. А в Варшаве недавно также открылся коворкинг, созданный Пресс-клубом.

Говоря о том, как изменилась работа БАЖ в изгнании, Борис Горецкий сетует, что в Минске у БАЖ был офис, где можно было получить административные услуги. "Конечно, коронавирус подготовил нас к дистанционному формату работы, весь наш образовательный блок перетек в онлайн. Но работа поменялась в том плане, что в Минске нет юридического лица и мы не можем физически встречаться с коллегами в Беларуси. Но в целом к цифровому формату мы привыкли", - рассказывает Горецкий.

Также ухудшился доступ к информации - из-за вынужденного отъезда БАЖ, например, не может посещать суды, хотя и тут есть возможность попросить об этом коллег из Беларуси. Хотя членство в БАЖ сохраняется, теперь ассоциация не собирает членские взносы. "Нужно сказать, что из БАЖа никто не ушел, не покинул ряды наших членов, хотя теперь в стране за это грозит "уголовка" (речь о ст. 193-1 УК. - Ред.). Конечно, мы не раскрываем имена наших членов. Да и в целом, наша поддержка распространяется на всех журналистов,чьи права нарушены, не важно это член БАЖ или нет", - говорит Горецкий.

Помощь политзаключенным и журналистам 

На самом видном месте в коворкинге БАЖ стоит большая яркая коробка с надписью "Лісты палітвязням (Письма политзаключенным)", наполовину заполненная письмами. В ней БАЖ собирает послания политзаключенным коллегам, которые потом специально отвозятся в Беларусь и там отправляются по почте.

Борис Горецкий

Борис Горецкий

Работа с политзаключенными медийщиками, которых в Беларуси уже 24 человека, является приоритетом БАЖ, хотя о многих аспектах говорить публично Борис Горецкий не может: "Если посмотреть по нашим соцсетям, мы каждый день напоминаем про количество коллег в заключении, про их проблемы, стараемся быть на связи с родственниками. Мы не может освободить людей, но можем напоминать обществу и миру о необходимости их освобождения и о конкретных ситуациях, в которые они попадают в тюрьмах".

Кроме того, БАЖ продолжает оказывать содействия тем журналистам, которые до сих пор остаются в Беларуси и продолжают работать оттуда. "Для них до сих пор действует возможность получения у нас юридической помощи, можно обратиться с просьбой подготовить какие-либо документы. Также действуют наши образовательные программы в онлайн, и если нужна медийная поддержка - мы всегда отзываемся", - рассказывает Горецкий.

Редакции работают и после разгрома 

В целом, как отмечает замглавы БАЖ, ассоциация старается сохранить прежний уровень работы, а некоторые коллеги отмечают, что и не заметили разницы в обновлении их соцсетей и сайта после вынужденного отъезда. Борис Горецкий считает, что события последних лет - коронавирус, политический кризис в Беларуси, война в Украине - сильно закалили медиасообщество и высокого подняли профессиональные навыки и умения белорусских журналистов, которые делают все возможное, чтобы аудитория продолжала получать информацию.

"Очевидно, что белорусский медиасектор выжил, и в этом наша огромная заслуга. Сейчас к нам обращаются российские коллеги за помощью и советом по рестарту своих медиа, и нам есть чем гордиться в этом отношении. Белорусские редакции были полностью разгромлены и обезглавлены, 4 главреда - Марина Золотова (tut.by), Ирина Левшина (Белапан), Егор Мартинович (Наша Нiва) и Оксана Колб (Новы час) - находятся в тюрьме, но при этом медиа все равно перезапускаются. И даже выходят за аудиторные показатели до времен репрессий, несмотря на блокировку ресурсов и уголовную ответственность для читателей за распространение контента. Это дорогого стоит, это наша гордость", - считает Горецкий.

Вместе с тем, замглавы БАЖ не скрывает, что многие журналисты травмированы и "потрепаны жизнью". "Возможно, выживут не все медиа, мы уже видим, что некоторые прекращают работу. Главный вызов в том, чтобы сохранить белорусскую аудиторию в условиях заблокированности и растущей пропагандистской машины в России и Беларуси", - говорит Борис Горецкий. 

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    Автор: Янина Мороз


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