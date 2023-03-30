"Взяли в заложники": что говорят об аресте журналиста WSJ

Суд в Москве арестовал американского журналиста по обвинению в шпионаже. Российские и иностранные коллеги Эвана Гершковича считают, что его арестовали для "пополнения обменного фонда", и требуют его освобождения.

Корреспондент американского издания The Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович, задержанный в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже и доставленный в Москву, 30 марта был арестован Лефортовским районным судом по статье 276 УК РФ. Пресс-служба суда сообщила, что Гершкович будет находиться в СИЗО "Лефортово" до 29 мая 2023 года. Заседание проходило в закрытом режиме, адвоката Даниила Бермана на него не пустили. Статья УК РФ "шпионаж" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

В заявлении ФСБ, сообщившей о задержании Эвана Гершковича, говорилось, что журналист, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Спецслужба утверждает, что журналист был задержан "при попытке получения секретных сведений".

Газета The Wall Street Journal опубликовала официальное заявление по поводу задержания своего корреспондента, выразив глубокую обеспокоенность его безопасностью и напомнив, что журналист пишет репортажи о России в составе московского бюро издания и аккредитован в МИД РФ. В ответ на запрос DW в WSJ сообщили следующее: "The Wall Street Journal решительно отрицает утверждения ФСБ и требует немедленного освобождения нашего надежного и преданного репортера Эвана Гершковича. Мы солидарны с Эваном и его семьей".

"Берут заложников для обмена"

ФСБ обвинила Эвана Гершковича в шпионаже Фото: AFP/Getty Images

Некоторые журналисты полагают, что Эвана Гершковича задержали для того, чтобы обменять его на кого-то из российских граждан, находящихся под арестом за рубежом. Журналист Александр Плющев допустил , что корреспондента WSJ могут использовать "для обменов на "своих" для Путина россиян, попавшихся на Западе". "Очень надеюсь, что все западные редакции, чьи журналисты все еще продолжали работать в России, уже готовят срочную эвакуацию своих сотрудников", - пишет Плющев.

Главный редактор издания "Медиазона" Сергей Смирнов объясняет арест Гершковича теми же причинами. "Берут заложников для обменного фонда. Заодно показывают, что западным журналистам больше небезопасно работать в России", - считает Смирнов .

Журналист Дмитрий Колезев, с которым Эван Гершкович говорил перед отъездом в Екатеринбург, в беседе с DW рассказал, что корреспондент WSJ хотел попасть на пункт вербовки ЧВК "Вагнер" и написать репортаж о том, как "такой либеральный город как Екатеринбург переживает войну". По словам Колезева, Гершкович искал для интервью контакты руководства "Ельцин-центра" и руководства одного из оборонных предприятий в Свердловской области. Собеседник DW также считает, что власти РФ будут пытаться обменять Гершковича на кого-то из россиян. "Эта история будет решаться на уровне Лаврова и Блинкена, если не Путина и Байдена. Какие обвинения ему (Гершковичу - Ред.) будут предъявлять, неважно. Понятно, что его взяли как заложника - для торга и для обмена", - уверен Колезев.

Журналист-расследователь Андрей Захаров допускает , что корреспондента The Wall Street Journal могут обменять на двух россиян, которые жили в Словении по аргентинским паспортам и были задержаны в конце января. Министр иностранных дел Словении тогда заявила, что задержанные были гражданами России, а официальный представитель словенской полиции назвал их "сотрудниками иностранной разведывательной службы".

В СИЗО тюрьмы "Лефортово" Эван Гершкович пробудет до 29 мая Фото: AFP/V. Maximov

Издание Guardian со ссылкой на свой источник, освещая эту историю, написало о том, что российские спецслужбы признали задержанных нелегалов своими сотрудниками и готовы к их обмену. "Когда я прочитал об этом, я подумал: а какого менять-то будут? В голову приходил только Пол Уилан - американец, осужденный в 2020 году по обвинению в шпионаже. Неужели будут менять двух на одного, думал я тогда. Но сегодня обменный фонд был пополнен Эваном. Надеюсь, я прав, и в ближайшие месяцы его где-нибудь в аэропорту Вены обменяют на российских нелегалов", - пишет Захаров.

Коллеги Эвана Гершковича требуют освободить журналиста

Задержание российскими спецслужбами журналиста WSJ Эвана Гершковича вызвало волну возмущения среди российских и иностранных журналистов.

"Мы требуем немедленно освободить Эвана Гершковича! Хватит ломать жизни людей! Преследование Эвана - возмутительный акт агрессии российских властей против журналистов. Еще одна попытка отрезать Россию от цивилизованного мира, оставив россиян наедине с пропагандой, а западный мир в окружении нарративов, которые эта пропаганда производит", - заявили в своем телеграм-канале журналисты Фарида Рустамова и Максим Товкайло.

"Напомните, как называют людей, которые берут других людей в заложники?", - спросил в телеграм-канале главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко. Руководитель информационной службы и ведущая телеканала "Дождь" Екатерина Котрикадзе, в свою очередь назвала Гершковича "прекрасным журналистом", а его задержание - международным скандалом "покрупнее "Северного потока".

"Эван Гершкович - очень уважаемый, прекрасный журналист, задержанный Россией за выполнение своей работы в результате шокирующего поворота событий. Я знаю его и восхищаюсь им. Он должен быть немедленно освобожден", - заявила глава московского бюро газеты The Washington Post Робин Диксон.

"Мой друг и абсолютно профессиональный журналист Эван Гершкович был задержан ФСБ по явно сфабрикованному обвинению в шпионаже. Журналистика - это не преступление. Эван должен быть немедленно освобожден", -написал в Twitter журналист The Guardian Петр Сауэр.

Обеспокоенность задержанием в России корреспондента WSJ выразила и международная организация "Репортеры без границ" (RSF). "Арестованный в России американский репортер Эван Гершкович обвиняется ФСБ в шпионаже. Корреспондент WSJ занимался расследованием деятельности военной компании "Вагнер". RSF встревожен тем, что выглядит как "ответная" мера: журналисты не должны становиться мишенью для нападений", - говорится в заявлении организации.

31-летний Эван Гершкович стал первым зарубежным репортером, арестованным по обвинению в шпионаже в России с момента окончания холодной войны в 1986 году. В настоящее время его дело находится в производстве центрального аппарата ФСБ. "Неписаное правило не трогать аккредитованных иностранных журналистов, перестало работать", - отметил Иван Павлов, бывший адвокат журналиста Ивана Сафронова, осужденного российским судом по обвинению в шпионаже.

Эван Гершкович прожил в Москве шесть лет, имел аккредитацию в МИД РФ. Ранее он работал в AFP, The Moscow Times. Его материалы появлялись в The New York Times, Foreign Policy, Politico Europe. Последнюю статью Гершковича перед задержанием The Wall Street Journal опубликовала 28 марта. Корреспондент писал статьи на темы, связанные с внутренней российской политикой, войной в Украине, деятельностью ЧВК "Вагнер".

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