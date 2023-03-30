Суд в Москве арестовал журналиста The Wall Street Journal

Лефортовский районный суд Москвы арестовал американского журналиста Эвана Гершковича по делу о "шпионаже". В The Wall Street Journal сказали DW, что решительно отрицают утверждения ФСБ.

Лефортовский районный суд Москвы в четверг, 30 марта, арестовал журналиста The Wall Street Journal (WSJ), гражданина США Эвана Гершковича по делу о "шпионаже". "Лефортовский суд Москвы избрал меру пресечения Гершковичу, подозреваемому в шпионаже (ст. 276 УК РФ), в виде заключения под стражей", - сказали в правоохранительных органах.

Заседание прошло в закрытом режиме, адвоката Даниила Бермана на него не пустили. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана до 29 мая, сообщили российские госСМИ.

По утверждению Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, репортер "осуществлял сбор сведений, составляющих гостайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Статья УК РФ "шпионаж" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

WSJ - DW: The Wall Street Journal решительно отрицает утверждения ФСБ в адрес своего репортера

Американская газета выступила с заявлением после задержания репортера. "The Wall Street Journal глубоко обеспокоена безопасностью Гершковича", - говорилось в официальном комментарии. Эван Гершкович пишет репортажи о России, будучи репортером в составе московского бюро издания, указали в WSJ, напомнив также об аккредитации журналиста в МИД РФ.

В ответ на запрос DW в WSJ сообщили следующее: "The Wall Street Journal решительно отрицает утверждения ФСБ и требует немедленного освобождения нашего надежного и преданного репортера Эвана Гершковича. Мы солидарны с Эваном и его семьей".

В RSF встревожены из-за ареста корреспондента

Международная организация "Репортеры без границ" (RSF) подтвердила, что Гершкович "расследовал деятельность военной компании "Вагнер", играющей заметную роль в войне России против Украины. По словам RSF, она "встревожена тем, что выглядит как месть", в отношении сотрудника СМИ.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram прокомментировала задержание корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича. По ее версии, "то, чем занимался в Екатеринбурге сотрудник американского издания The Wall Street Journal, не имеет отношения к журналистике". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь утверждал: "Речь идет не о подозрениях, он (репортер. - Ред.) был задержан с поличным".

Политтехнолог Ширшиков: Эван вернулся в Екатеринбург, чтобы "добрать материала"

Об исчезновении американского журналиста утром 30 марта сообщил в Telegram екатеринбургский политтехнолог Ярослав Ширшиков. По его словам, он "пару недель назад" давал интервью журналисту, сопровождал его в городе, знакомил с другими героями. "Его интересовало, в первую очередь, отношение к ЧВК "Вагнер" в обществе", - отметил Ширшиков.

По его словам, в 01.00 по местному времени 30 марта (23.00 мск 29 марта), ему позвонили знакомые журналиста из Лондона и сказал, что тот 29 марта вернулся в Екатеринбург и не выходил на связь с редакцией "уже более 9 часов".

Издание "Вечерние ведомости" 29 марта писало, что, предположительно, силовики в гражданском у ресторана Bukowski Grill на улице Карла Либкнехта в центре Екатеринбурга, провели задержание. По словам очевидца, "когда задержанного вели, на его голову натянули свитер - так, что прохожим не было видно лица".

Ширшиков предположил, что этим человеком мог быть Гершкович: "Мы с Эваном обедали в Буковском (Bukowski Grill. - Ред.), и совсем рядом - не только мой офис, но и офис еще одного героя материала". Политтехнолог предположил, что корреспондент вернулся в Екатеринбург, потому что, "видимо, материала решил добрать".

Журналист Колезев: Эван Гершкович занимался обычной журналистской работой

Журналист Дмитрий Колезев написал в Telegram, что говорил с Эваном Гершковичем до его поездки в Екатеринбург. "Судя по разговору, он готовился к обычной, хоть и довольно опасной в нынешних условиях, журналистской работе", - отметил Колезев.

По его словам, Гершкович спрашивал контакты местных репортеров, руководства Ельцин Центра. "Его интересовало все, связанное с ЧВК "Вагнер", поэтому он также искал телефоны местных политиков и экспертов", - добавил Дмитрий Колезев.

"У Эвана еще была идея поговорить для интервью с кем-нибудь из сотрудников оборонных предприятий о том, как они относятся к войне", - отметил Колезев, уточнив, что Гершкович "надеялся на улице поймать кого-нибудь у проходной" "Уралвагонзавода" в Нижнем Тагиле или у опытного конструкторского бюро "Новатор" в Екатеринбурге.

Дмитрий Колезев отметил, что предупреждал американского коллегу, что за ним будут следить в Екатеринбурге, тот хорошо это понимал, но был уверен, что "так как он не делает ничего незаконного, то все ограничится обычной слежкой и, может, каким-нибудь запугиванием". До этого репортер WSJ, по словам Колезева, ездил в другой российский регион, "там была слежка, но ничего страшного не случилось".

Дело Гершковича находится в производстве центрального аппарата ФСБ. Это - первый американский репортер, арестованный по обвинению в шпионаже в России с 1986 года, уточнило агентство AP.

Журналиста "взяли в заложники"

"Неписаное правило не трогать аккредитованных иностранных журналистов, перестало перестало работать", - отметил адвокат Иван Павлов, защищавший журналиста Ивана Сафронова, также обвиненного властями в "шпионаже".

"Сигнал для всех иностранных журналистов в России, что пора уезжать", - заявил Павлов DW. По его словам, в подобных делах "самый низкий стандарт доказывания" - их инициируют органы госбезопасности, а ФСБ часто использует как доказательства справки, подписанные ее же генералами.

В беседе с DW Павлов добавил, что "Россия взяла в заложники человека, который ликвиден с точки зрения всякого рода обменов". Освобождение Гершковича будет зависеть от переговоров. При этом решаться будет не только судьба американского журналиста, но и тех людей, в освобождении которых будет заинтересован путинский режим, считает адвокат.

Павлов также обратил внимание на большое количество уголовных дел, возбужденных в России по статье о шпионаже. "Нормальное государство редко когда возбуждает уголовные дела по таким статьям. Большое количество подобных дел характеризует, скорее, само государство, чем деятельность каких-то граждан", - отметил он.

Работал в AFP, The Moscow Times, писал для The New York Times, Foreign Policy

Эван Гершкович прожил в Москве шесть лет, имел аккредитацию в МИД РФ. Ранее он работал в AFP, The Moscow Times. Его материалы появлялись в The New York Times, Foreign Policy, Politico Europe. Последнюю статью за авторством Гершковича The Wall Street Journal опубликовала 28 марта.

В последние годы ряд граждан США был задержан по уголовным обвинениям в России, некоторых из них освободили в результате обмена. Так, в декабре 2022 года американскую баскетболистку Бриттни Грайнер обменяли на гражданина РФ Виктора Бута, отбывавшего срок в Соединенных Штатах за торговлю оружием.

Россия пыталась включить осужденного в Германии Вадима Красикова в сделку по обмену Бриттни Грайнер и Пола Уилана, говорил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. США не посчитали это предложение серьезным, поскольку Вашингтон не может вмешиваться в вопрос с осужденным, отбывающим наказание в другой стране.

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