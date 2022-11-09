Баскетболистку Грайнер этапировали из СИЗО в колонию
Анатолий Арни
22 мин. назад
Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, приговоренная к тюремному сроку в РФ, была отправлена из СИЗО в колонию в начале ноября, но у адвокатов нет с ней связи.
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Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которая приговорена в РФ по статьям о хранении и контрабанде наркотиков, 4 ноября этапировали из следственного изолятора (СИЗО) в колонию. Об этом адвокаты Грайнер заявили журналистам в среду, 9 ноября.
Как отмечают представители спортсменки, с тех пор у них нет связи с Грайнер и данных о том, куда именно ее отправили. "Наша подзащитная Бриттни Грайнер 4 ноября была отправлена из СИЗО, в котором она находилась с момента задержания, в колонию общего режима для отбытия наказания. В настоящий момент у нас нет информации ни о ее текущем местонахождении, ни о том, куда она направляется", - указывают адвокаты.
По закону они, как и посольство США, должны быть уведомлены о местонахождении Грайнер после ее прибытия в место заключения.
Апелляции ни к чему не привели
В конце октября Московский областной суд счел законным приговор Грайнер, вынесенный ей ранее Химкинским судом - 4 августа тот приговорил спортсменку к девяти годам колонии общего режима и штрафу в размере одного миллиона рублей, признав ее виновной в контрабанде и хранении наркотических средств.
При этом судья сообщила, что апелляционная инстанция по представлению гособвинения пересчитала время нахождения баскетболистки под стражей. День в СИЗО зачтен как полтора в колонии - вместо дня за день, как это ранее сделал суд первой инстанции. Таким образом Грайнер предстоит провести в колонии около восьми лет.
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