 США считают, что баскетболистку Грайнер незаконно удерживают в России | Новости из Германии о России | DW | 04.05.2022

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Россия

США считают, что баскетболистку Грайнер незаконно удерживают в России

Делом задержанной в Москве звезды баскетбола Бриттни Грайнер будет заниматься спецпредставитель президента США по вопросам заложников Роджер Карстенс. Вашингтон считает, что спортсменка незаконно удерживается в России.

Бриттни Грайнер (фото из архива)

Бриттни Грайнер (фото из архива)

Власти США считают, что задержанная в Москве двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Бриттни Грайнер удерживается Россией незаконно. Соответствующие сообщения американских СМИ подтвердила во вторник, 3 мая, пресс-секретарь американского Госдепартамента Джен Псаки. По ее словам, теперь делом американской спортсменки будет заниматься спецпредставитель президента США по вопросам заложников Роджер Карстенс. До этого дело Бриттни Грайнер находилось в ведении американского консульства в Москве.

Американская женская профессиональная баскетбольная лига WNBA сообщила в тот же день, что на время стартующего 6 мая нового сезона разместит инициалы Грайнер (BG) и ее номер (42) во всех своих двенадцати залах. "Мы продолжаем работать над возвращением Бриттни домой и благодарны за поддержку, которую баскетбольное сообщество оказало БГ и ее семье в это исключительно сложное время", - заявила глава WNBA Кэти Энгельберт.

Баскетбольную звезду Бриттни Грайнер задержали в московском аэропорту Шереметьево в феврале по подозрению в перевозке наркотиков; Федеральная таможенная служба РФ сообщила, что в ее багаже были найдены вейпы с гашишным маслом. В отношении спортсменки было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в значительном размере, предполагающей наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет.

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    Автор: Виталий Кропман


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