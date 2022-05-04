США считают, что баскетболистку Грайнер незаконно удерживают в России

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Делом задержанной в Москве звезды баскетбола Бриттни Грайнер будет заниматься спецпредставитель президента США по вопросам заложников Роджер Карстенс. Вашингтон считает, что спортсменка незаконно удерживается в России.
Власти США считают, что задержанная в Москве двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Бриттни Грайнер удерживается Россией незаконно. Соответствующие сообщения американских СМИ подтвердила во вторник, 3 мая, пресс-секретарь американского Госдепартамента Джен Псаки. По ее словам, теперь делом американской спортсменки будет заниматься спецпредставитель президента США по вопросам заложников Роджер Карстенс. До этого дело Бриттни Грайнер находилось в ведении американского консульства в Москве.
Американская женская профессиональная баскетбольная лига WNBA сообщила в тот же день, что на время стартующего 6 мая нового сезона разместит инициалы Грайнер (BG) и ее номер (42) во всех своих двенадцати залах. "Мы продолжаем работать над возвращением Бриттни домой и благодарны за поддержку, которую баскетбольное сообщество оказало БГ и ее семье в это исключительно сложное время", - заявила глава WNBA Кэти Энгельберт.
Баскетбольную звезду Бриттни Грайнер задержали в московском аэропорту Шереметьево в феврале по подозрению в перевозке наркотиков; Федеральная таможенная служба РФ сообщила, что в ее багаже были найдены вейпы с гашишным маслом. В отношении спортсменки было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в значительном размере, предполагающей наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет.
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