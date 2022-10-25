Бриттни Грайнер перезачли срок, но не смягчили приговор

Мособлсуд по итогам рассмотрения апелляции счел законным приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер. Ей перезачли срок - теперь он составляет около восьми лет колонии.

Московский областной суд (Мособлсуд) счел законным приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер, осужденной Химкинским городским судом Московской области по статьям о хранении и контрабанде наркотиков. При этом судья Елена Воронцова во вторник, 25 октября, сообщила, что апелляционная инстанция по представлению гособвинения пересчитала время нахождения Грайнер под стражей. Теперь день в следственном изоляторе (СИЗО) зачтен как полтора в колонии - вместо дня за день, как это ранее сделал суд первой инстанции. Таким образом Грайнер предстоит провести в колонии около восьми лет.

"В остальном приговор оставлен без изменения", - отметила Елена Воронцова.

Баскетболистка участвовала в заседании по видеосвязи из СИЗО "Новое Гришино" на территории подмосковной исправительной колонии, где она находится с марта.

В ближайшее время Грайнер может быть этапирована

Защита указывала, что считает приговор "чрезвычайно суровым и не соответствующим тяжести преступления", а также просила учесть признание вины, состояние здоровья Грайнер, положительную характеристику от спортивного сообщества. Адвокат Александр Бойков просил отменить вердикт, смягчить наказание или назначить условный срок.

Прокурор в свою очередь настаивал на отказе в удовлетворении жалобы, однако согласился, что срок пребывания в СИЗО необходимо пересчитать.

На заседании присутствовали представители дипмиссии США во главе с временной поверенной в делах Вашингтона в России Элизабет Руд.

После апелляции в Мособлсуде приговор вступил в законную силу, поэтому в ближайшее время Грайнер может быть этапирована к месту отбытия наказания, уточнило агентство "Интерфакс".

Белый дом: Грайнер должна быть немедленно освобождена

В Вашингтоне уже отреагировали на решение суда. Президент США Джо Байден ясно дал понять, что Грайнер должна быть немедленно освобождена, подчеркнул в заявлении его помощник по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, в последние недели американская администрация продолжала взаимодействовать с Россией "по всем доступным каналам" и прилагает все усилия для возвращения баскетболистки домой, а также для поддержки и защиты других американцев, задержанных в России, включая Пола Уилана, чье "задержание - неправомерно". Президент продемонстрировал, что готов пойти на "чрезвычайные меры и принять жесткие решения, чтобы вернуть американцев домой", указывается далее в заявлении. В нем также подчеркивается, что американские власти поддерживают регулярные контакты с представителями семей задержанных и восхищаются их мужеством "перед лицом невообразимых обстоятельств". Между тем руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс выразил разочарование тем, что переговоры США и России по обмену осужденными продвигаются вперед не так быстро, как хотели бы в Вашингтоне.

Адвокат обсудит с Грайнер, обращаться ли в кассационную инстанцию

Адвокат Александр Бойков отметил, что обсудит, подавать ли жалобу в кассационную инстанцию. "Мы считаем, что должны использовать все доступные правовые инструменты с учетом строгости приговора", - отметил Бойков. Он выразил разочарование тем, что суд "не нашел возможным изменить" вердикт. По словам юриста, другие обвиняемые по аналогичным уголовным делам в России "обычно получают наказание в виде условного лишения свободы или реального, не превышающего шести лет".

Приговор спортсменке

Химкинский городской суд Московской области 4 августа приговорил Бриттни Грайнер к девяти годам колонии общего режима и штрафу в размере одного миллиона рублей, признав ее виновной в контрабанде и хранении наркотических средств. Адвокаты баскетболистки подали апелляцию.

Грайнер задержали в феврале 2022 года в Шереметьево. Следствие утверждает, что в ее багаже при обыске нашли картриджи для вейпа с гашишным маслом. Спортсменка признала это, но заявила, что не собиралась ввозить запрещенное вещество в Россию намеренно. Она уверяла, что собирала вещи в состоянии стресса и сама не помнила, что положила в сумку картриджи. Грайнер также подчеркнула, что применяет наркотики исключительно в личных целях.

США посчитали ответ Москвы неприемлемым

Администрация США предложила РФ обменять Грайнер и еще одного удерживаемого в России американца - осужденного за шпионаж бывшего морского пехотинца Пола Уилана - на гражданина РФ Виктора Бута, отбывающего срок в США за торговлю оружием. В начале августа в Вашингтоне заявили о неприемлемом ответе Москвы, которая, по данным CNN, хотела включить в сделку по обмену также отбывающего наказание в Германии убийцу бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили - Вадима Красикова.

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