 CNN: Белый дом намерен обменять Бута на Грайнер и Уилана | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.07.2022

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Мир

CNN: Белый дом намерен обменять Бута на Грайнер и Уилана

Госсекретарь США Блинкен намерен разговаривать с главой МИД РФ Лавровым впервые с начала войны, развязанной Россией в Украине.

Энтони Блинкен и Сергей Лавров в январе 2022 года (фото из архива)

Энтони Блинкен и Сергей Лавров в январе 2022 года (фото из архива)

Администрация президента США Джо Байдена обратилась с предложением к России обменять осужденного в США гражданина РФ  Виктора Бута  на двух удерживаемых в России американцев - обвиняемую в контрабанде наркотиков баскетболистку Бриттни Грайнер и осужденного за шпионаж директора по безопасности компании BorgWarner  Пола Уилана. Эту информацию обнародовал в среду, 27 июля, телеканал CNN, ссылаясь на неназванные источники.

По сведениям, полученным CNN из источников, речь об обмене Бута на Уилана и Грайнер шла в Белом доме с начала 2022 года. Поскольку разработанный план поддержал сам Джо Байден, возражения министерства юстиции США, обычно выступающего против  обмена заключенными, удалось обойти.

Согласно заявлению госсекретаря Энтони Блинкена от 27 июля, несколько недель назад Белый дом представил Москве "содержательное предложение" по Уилану и Грайнер. Блинкен также сообщил, что намерен обсудить данный вопрос с главой МИД России Сергеем Лавровым во время телефонного разговора, который состоится уже в ближайшие дни. Это будет первое общение глав внешнеполитических ведомств США и РФ за период с начала  российского вторжения в Украину.

Адвокаты Пола Уилана не располагают информацией о возможном обмене их подзащитного на находящегося в американской тюрьме россиянина  Виктора Бута. Брат Пола Уилана Дэвид Уилан признался журналистам, что семья американца надеется на согласие России на обмен.

Джон Кирби: Вашингтон не будет раскрывать деталей

Администрация США не будет раскрывать детали предложения, которое Вашингтон сделал Москве, чтобы освободить Бриттни Гринер и Пола Уилана. "И я уверен, что вы все понимаете, что переговоры со всеми вами на публике не помогут нам вернуть их домой. Поэтому я не собираюсь углубляться в эту тему", - заявил в среду журналистам официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби. "Предложение было сделано, и мы, конечно, надеемся, что Россия примет его", - добавил он.

Москва уже много лет требует экстрадиции бывшего советского офицера Виктора Бута, который был признан виновным в сговоре с целью убийства американцев и официальных представителей США, попытке приобретения и продажи ракет и поддержке терроризма через сотрудничество с колумбийской группировкой "Революционные вооруженные силы Колумбии". Виктор Бут, осужденный в 2012 году на 25 лет тюрьмы, печально известен как  Виктора Бута.

Отвечая на вопрос, почему правительство США именно сейчас обнародовало это предложение, Кирби сказал: "Тот факт, что есть конкретное предложение, что есть что-то конкретное на столе, является важным контекстом - для того, чтобы мир знал, насколько серьезно Соединенные Штаты относятся к возвращению своих граждан домой".

Как сообщили в МИД РФ в среду, российская сторона пока не получала от США обращений относительно предстоящего телефонного разговора между Блинкеным и Лавровым.

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    Автор: Наталия Королева


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