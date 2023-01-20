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Здание ФСБ РФ в Москве (фото из архива)Фото: Alexander Nemenov/AFP/Getty Images
ПолитикаРоссия

ФСБ возбудила дело о шпионаже против гражданина США

Жан Рофе
37 мин. назад

Американца подозревают в сборе разведывательной информации по биологической тематике, "направленной против безопасности РФ", сообщила ФСБ.

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России возбудила уголовное дело о шпионаже в отношении гражданина США. Об этом сообщается в четверг, 19 января, на сайте ведомства.

"Американец подозревается в сборе разведывательной информации по биологической тематике, направленной против безопасности России", - говорится в сообщении. Личность подозреваемого и подробности дела не раскрываются. За шпионаж в России предусмотрено от 10 до 20 лет лишения свободы.

Госдепартамент следит за ситуацией

Соединенным Штатам известно о "неподтвержденных сообщениях" о том, что Россия возбудила уголовное дело против гражданина США по подозрению в шпионаже. "Мы изучаем этот вопрос и будем продолжать следить", - сказал журналистам заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

Он отметил, что Россия, как правило, не соблюдает обязательства своевременно уведомлять о задержании американских граждан.

Обмены заключенными между РФ и США

В последние годы ряд граждан США были задержаны по уголовным обвинениям в России, некоторых из них освободили в результате обмена. В частности, в декабре американскую баскетболистку Бриттни Грайнер обменяли на гражданина РФ Виктора Бута, отбывавшего срок в Соединенных Штатах за торговлю оружием.

Несколько американских граждан по-прежнему находятся под стражей в России, в том числе Пол Уилан, бывший морской пехотинец США. Его арестовали в Москве в 2018 года, а в 2020 году приговорили к 16 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже.

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