ФСБ возбудила дело о шпионаже против гражданина США

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России возбудила уголовное дело о шпионаже в отношении гражданина США. Об этом сообщается в четверг, 19 января, на сайте ведомства .

"Американец подозревается в сборе разведывательной информации по биологической тематике, направленной против безопасности России", - говорится в сообщении. Личность подозреваемого и подробности дела не раскрываются. За шпионаж в России предусмотрено от 10 до 20 лет лишения свободы.

Госдепартамент следит за ситуацией

Соединенным Штатам известно о "неподтвержденных сообщениях" о том, что Россия возбудила уголовное дело против гражданина США по подозрению в шпионаже. "Мы изучаем этот вопрос и будем продолжать следить", - сказал журналистам заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

Он отметил, что Россия, как правило, не соблюдает обязательства своевременно уведомлять о задержании американских граждан.

Обмены заключенными между РФ и США

В последние годы ряд граждан США были задержаны по уголовным обвинениям в России, некоторых из них освободили в результате обмена. В частности, в декабре американскую баскетболистку Бриттни Грайнер обменяли на гражданина РФ Виктора Бута, отбывавшего срок в Соединенных Штатах за торговлю оружием.

Несколько американских граждан по-прежнему находятся под стражей в России, в том числе Пол Уилан, бывший морской пехотинец США. Его арестовали в Москве в 2018 года, а в 2020 году приговорили к 16 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже.

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