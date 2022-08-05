Блинкен ответил Лаврову на предложение о переговорах по осужденной баскетболистке

Соединенные Штаты рассмотрят предложение России об обмене американской баскетболистке Бриттни Грайнер, осужденной в России на девять лет за контрабанду наркотиков, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. В пятницу, 5 августа, на встрече министров иностранных дел стран АСЕАН в столице Камбоджи Пномпене он прокомментировал заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова. Вашингтон будет добиваться передачи Грайнер США, подчеркнул он.

Ранее в рамках мероприятий АСЕАН в Камбодже Лавров заявил, что для обсуждения обмена заключенными имеется специальный канал, созданный президентами США и РФ, и переговоры по данным вопросам следует проводить там. Он указал, что Москва готова обсуждать данную тему с Вашингтоном.

Вместе с тем глава Госдепа осудил использование "отдельных лиц в качестве политических пешек". По словам Блинкена, арест и приговор Грайнер демонстрируют, что Москва "использует неправомерные задержания для продвижения собственных интересов".

Приговор Бриттни Грайнер

Накануне Химкинский городской суд Московской области приговорил Бриттни Грайнер к девяти годам колонии общего режима и штрафу в размере одного миллиона рублей, признав ее виновной в контрабанде и хранении наркотических средств. Адвокаты баскетболистки заявили, что подадут апелляцию.

Президент США Джо Байден резко раскритиковал решение российского суда. "Сегодня гражданка США Бриттни Грайнер получила тюремный срок, что является еще одним напоминанием о том, что мир уже знал: Россия неправомерно удерживает Бриттни. Это неприемлемо, и я призываю Россию немедленно освободить ее, чтобы она могла быть со своей женой, близкими, друзьями и товарищами по команде ", - подчеркнул он.

Грайнер задержали в феврале 2022 года в Шереметьево. Следствие утверждает, что в ее багаже при обыске нашли картриджи для вейпа с гашишным маслом. Спортсменка признала это, но заявила, что не собиралась ввозить запрещенное вещество в Россию намеренно. Она уверяет, что собирала вещи в состоянии стресса и сама не помнила, что положила в сумку картриджи. Грайнер также подчеркнула, что применяет наркотики исключительно для личного пользования.

Администрация США предлагает РФ обменять Грайнер и еще одного удерживаемого в России американца - осужденного за шпионаж бывшего морского пехотинца Пола Уилана - на гражданина РФ Виктора Бута, отбывающего срок в США за торговлю оружием. В начале августа в Вашингтоне заявили о неприемлемом ответе на это предложение Москвы, которая хотел включить в сделку по обмену также отбывающего наказание в Германии убийцу бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили - Вадима Красикова.

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