 Олимпийскую чемпионку из США задержали в РФ за наркотики | Новости из Германии о России | DW | 06.03.2022

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Россия

Олимпийскую чемпионку из США задержали в РФ за наркотики

В багаже американской баскетболистки Бриттни Грайнер нашли вейпы с гашишным маслом, сообщает Федеральная таможенная служба РФ.

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер (фото из архива)

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер (фото из архива)

Баскетболистку из США, двукратную олимпийскую чемпионку Бриттни Грайнер задержали в московском аэропорту Шереметьево по подозрению в перевозке наркотиков. О факте задержания двукратной олимпийской чемпионки по баскетболу, являющейся гражданкой США, в субботу, 5 марта, сообщила в своем Telegram-канале Федеральная таможенная служба РФ, не называя имени спортсменки. О том, что речь идет о Бриттни Грайнер, сообщила позже пресс-служба организации USA Basketball.

Отмечается, что само задержание состоялось в феврале. Спортсменка, прилетевшая в Москву из Нью-Йорка, прошла через "зеленый" коридор. Однако служебная собака дала понять сотрудникам таможни, что в багаже американки могут быть наркотики. "Просканировав сумку, таможенники обратили внимание на вейпы. Эксперты установили, что в картриджах к ним содержится жидкость с гашишным маслом", - указывает пресс-служба Федеральной таможенной службы России.

В результате в отношении Грайнер возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в значительном размере. Наказание, предусмотренное российским законодательством за это преступление, - от 5 до 10 лет тюрьмы.

Реакция на задержание баскетболистки в США

Многие игроки Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) выступают в России в перерывах между сезонами в США. Бриттни Грайнер несколько лет играла в баскетбольном клубе "УГМК" Екатеринбург.

В организации USA Basketball отметили, что внимательно следят за правовой ситуацией, с которой столкнулась Грайнер в России. "Бриттни всегда вела себя максимально профессионально во время своей долгой работы в USA Basketball, и ее безопасность и благополучие - наша главная забота", - говорится в заявлении пресс-службы организации в соцсети Twitter.

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    Автор: Виталий Кропман


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