 Легализация марихуаны: каковы преимущества и риски | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 23.01.2022

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Мир

Легализация марихуаны: каковы преимущества и риски

Отличный секс и защита от ковида, с одной стороны. Проблемы с концентрацией внимания и ущерб здоровью в долгосрочной перспективе - с другой. Последние данные ученых о влиянии употребления каннабиса - у DW.

Лист конопли, выращенной на ферме

Гашиш, травка, марихуана, конопля - все это обиходные названия растения из Центральной Азии, которое сегодня используют не только в текстильном производстве и медицине, но и в сфере рекреации, то есть для снятия стресса. Споры о том, правомерно ли считать каннабис легким наркотиком, ведутся давно. Между тем во многих странах мира, например в США, Канаде, ЮАР, Испании и Нидерландах, законы разрешают употреблять каннабис в личных (рекреационных) или медицинских целях.

Не исключено, что скоро этому примеру последует и Германия. В поддержку инициативы по легализации каннабиса высказались все три партии из правящей коалиции: СДПГ, СвДП и "зеленые". Какие позитивные последствия употребления марихуаны и насколько серьезны связанные с ним риски? Последние научные данные в этой области - у DW.

Отличный секс и защита от COVID-19

Из недавно обнародованного исследования Университета Альмерии в Испании следует, что у людей, употребляющих марихуану, улучшается сексуальная функция, также они испытывают более сильные оргазмы. Авторы объясняют это так: "Эти улучшения, как правило, связаны с повышением порога страха и стыдливости, упрощающим сексуальные отношения". Другими словами: лучше секс у того, кто себя раскрепощает.

Изготовление сигареты с каннабисом

Частое курение марихуаны причиняет вред здоровью молодых людей

В середине января 2022 года исследователи из Университета штата Орегон в США также предложили использовать препараты, содержащие каннабиноиды, для предотвращения и лечения COVID-19. По наблюдениям ученых, каннабигероловая (CBGA) и каннабидиоловая (CBDA) кислоты связываются со спайковым белком и предотвращают проникновение SARS-CoV-2 в клетку. При этом авторы подчеркивают, что в отличие от тетрагидроканнабинола (TGK), также содержащегося в каннабисе, две вышеназванные кислоты не являются психоактивными компонентами.

Исследование было опубликовано в издании Journal of Natural Products. Важно отметить, что оно проводилось не на людях, а на клеточных культурах в лаборатории. Его авторы изучали воздействие каннабиноидов на альфа- и бета-варианты коронавируса.

В итоге они высказали предположение, что эта группа соединений может оказаться эффективным оружием и против других мутаций SARS-CoV-2. Однако делать ставку на употребление каннабиса ради защиты от коронавируса ни в коем случае нельзя. Скорее, изготовленные на его основе препараты могут стать подспорьем в борьбе с инфекцией.

Стоит также учитывать, что обе указанные кислоты во время курения превращаются в нейтральные соединения, не способные связаться со спайковым белком коронавируса. В таком случае эффекта от них с точки зрения защиты от ковида не будет.

Долгосрочные проблемы с концентрацией внимания

Негативным следствием употребления каннабиса являются долгосрочные когнитивные нарушения, которым подвержены, в первую очередь, молодые люди, поскольку их мозг еще находится в процессе активного развития. Подтверждает это, в частности, проведенный под руководством канадских ученых анализ десяти мета-исследований, который был опубликован в журнале Addiction.

Ученые проанализировали данные 43 000 человек. Их выводы: интоксикация каннабисом может привести к легким когнитивным нарушениям или нарушениям средней тяжести. Конкретно это проявляется в ситуациях, когда человеку необходимо принять какое-либо решение, подавить неуместную реакцию, усвоить учебный материал посредством чтения или на слух.

Также отклонения наблюдаются в плане времени, которое требуется человеку для выполнения какого-нибудь связанного с мышлением задания. Причем такие нарушения могут проявляться не только непосредственно в процессе курения, но и после него.

"Употребление каннабиса подростками может привести к снижению уровня образования, а у взрослых - к плохой работе и опасному вождению. Эти последствия могут быть еще хуже для постоянных потребителей и тех, кто потребляет большие дозы", - говорит соавтор исследования Александр Дюмаи, профессор кафедры клинической психиатрии Университета Монреаля.

Вред для мозга молодых людей

Неоспоримо, что каннабис причиняет вред мозгу молодых людей, ведь лишь к 25 годам лобная доля мозга считается созревшей. Одно из исследований, опубликованных в июне 2021 года, показывает, что кора головного мозга у молодых людей, употребляющих марихуану, на некоторых участках тоньше, чем у группы участников исследования, этого не делающих.

Карта, изображающая стираны мира в которых употребление каннабиса является легальным

Проанализировав снимки головного мозга 800 человек, ученые пришли к выводу, что особенно сильно употребление каннабиса влияет на префронтальную кору, которая отвечает за контроль импульсов, решение проблем и планирование действий.

Активное употребление каннабиса может привести и к психозам, в первую очередь у молодых людей. Опубликованное в 2020 году исследование, проводившееся по всей Европе, показало: те, кто курит марихуану каждый день, в три раза чаще подвержены психотическим состояниям, чем у люди,  избегающие каннабиса.

Отношение общества к легализации каннабиса

Несмотря на риски, связанные с курением марихуаны, у молодежи она до сих пор остается одним из самых любимых наркотиков. Между тем дискуссия о легализации употребления каннабиса, ведущаяся сегодня во многих странах мира, показывает, что уровень принятия ее со стороны общества растет.

Кофешопы в Амстердаме

Так называемые кофешопы - неотъемлемая часть Амстердама

Новое правительство Германии также собирается легализовать каннабис. "Наша цель - защитить здоровье потребителей, оградить детей и молодежь от употребления наркотиков, уничтожить черный рынок", - заявил в этой связи новый уполномоченный федерального правительства по вопросам наркотических средств, член СДПГ Буркхард Блинерт (Burkhard Blienert) изданиям группы RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

При этом он развеял надежды на быструю легализацию употребления и выращивания каннабиса. "Эта тема чрезвычайно сложна, и тут много подводных камней, - признал Блинерт. - Это не тот закон, который можно принять легко и просто".

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    Автор: Виталий Кропман


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