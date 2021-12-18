 Комментарий: Легализация марихуаны уже давно назрела | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 19.12.2021

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Мнения

Комментарий: Легализация марихуаны уже давно назрела

Употребление марихуаны, возможно, скоро будет декриминализировано в ФРГ. Это большой шаг вперед со стороны правительства навстречу социальной реальности, считает Маттиас фон Хайн.

Дым сигарет

Чтобы поразмышлять о смысле запрета марихуаны, я хотел бы предложить вам мысленный эксперимент: представьте себе, что вы идете в супермаркет и хотите купить алкоголь. Но на полках есть только бутылки без этикеток. В лучшем случае, форма бутылок и цвет жидкости в них могут дать некое представление о том, что находится внутри. Но только некое: на самом деле там может оказаться или виски 20-летней выдержки, или несвежее пиво, или суррогат, от которого можно ослепнуть. То, что супермаркет находится в одном из самых темных и опасных мест города, усугубляет проблему.

Очевидно, что такая система торговли не на пользу никому - ни здоровью людей, ни защите несовершеннолетних. В аналогичной ситуации оказываются и потребители марихуаны. Опросы показывают, что примерно каждый третий житель Германии хотя бы раз в жизни употреблял наркотики. Причем наиболее распространенным является именно каннабис. Однако до сих пор устаревшее законодательство вынуждает всех, кто хочет курить "травку", покупать ее на криминальном черном рынке. Как результат: организованная преступность жиреет на продажах, а потребитель сталкивается с отсутствием какого-либо контроля за качеством и содержанием опасных для жизни ингредиентов и добавок.

Война против наркотиков, а не против их потребителей

Кроме того, существует угроза наказания. Один взгляд на последний федеральный отчет о преступлениях, связанных с наркотиками, подготовленный Федеральным ведомством уголовной полиции (BKA), показывает, что это - не пустой звук. Из почти 400 000 зарегистрированных правонарушений, связанных с наркотиками, три четверти относятся к разделу "преступления, связанные с потреблением". Даже одно это уже доказывает: война с наркотиками в Германии - это, в первую очередь, война с потребителями наркотиков. Война со значительным побочным ущербом, в которой невозможно победить. Абсурдность цели - создание общества без наркотиков - демонстрирует тот факт, что запрещенные препараты доступны даже в тоталитарных государствах или в тюрьмах.

Аргументы политики запрета звучат так же, как если бы политики в области здравоохранения в борьбе с венерическими заболеваниями и ВИЧ-инфекцией полагались исключительно на воздержание. Воздержание, безусловно, является лучшей защитой от инфекции. Но вряд ли кто-то хочет жить сексуально воздержанной жизнью. Просвещение и распространение презервативов более эффективны.

Маттиас фон Хайн

Маттиас фон Хайн

Поэтому хорошей новостью является то, что члены правительственной коалиции согласились с необходимостью  легализовать марихуану. Это решение знаменует собой отказ от устаревших догм и признание сложившейся реальности: несмотря на запрет, марихуану массово употребляют - особенно молодые люди, которых сторонники запрета на самом деле хотят защитить своей провальной запретительной политикой.

Современная наркополитика пытается разумно подойти к этой ситуации. Она не криминализирует пользователей, а защищает их, обучает и предлагает помощь, когда это необходимо. Потому что, конечно, марихуана не безвредна. Как и любое другое сильнодействующее вещество, она имеет риски и побочные эффекты.

Однако люди могут научиться справляться с этими рисками; они могут приобрести соответствующие знания, которые лучше всего развиваются в среде, для которой не характерны табу и угроза наказания. В среде, в которой наркотики не демонизируются повсеместно, но с трезвым взглядом признаются не только их опасности, но и положительные стороны, например, исцеление. В конечном итоге главный вопрос: минимизация рисков.

Экономическая выгода от профилактики 

Поэтому правильным является подход не только к декриминализации потребления марихуаны. Потребители также должны иметь безопасный и законный способ получения  вещества. И еще, как отец троих детей, я говорю: я бы предпочел, чтобы государство или контролируемые им магазины выступали в роли дилеров, а не членов организованной преступности.  Деньги на комплексные программы профилактики и помощи будут получены за счет легализации и регулирования. Новое исследование, проведенное Университетом Дюссельдорфа, показало: доходы от налогообложения марихуаны и экономия на соответствующих подразделениях наркополиции составят почти пять миллиардов евро в год.

Легализация марихуаны - это не только вопрос здоровья. По своей сути это вопрос гражданских прав. Общество, которое стремится к многообразию, должно также быть терпимо к тем, кто после работы предпочитает марихуану пиву.

Автор: Маттиас фон Хайн, обозреватель DW.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    В Германии в последнее время замечен рост преступлений, связанных с наркотиками. Но абсолютное большинство из них приходится на потребление, а не на продажу. Политики и эксперты предлагают декриминализовать потребление легких наркотиков, переведя их из уголовного законодательства в раздел административных правонарушений. Это позволит снизить нагрузку на правоохранительные органы.

    Автор: Виталий Кропман


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