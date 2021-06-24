ООН: На фоне пандемии увеличилось потребление каннабиса

Около 275 млн человек в мире употребляли наркотики в прошлом году. При этом более 36 млн страдали от расстройств, связанных с применением наркотических средств. Об этом говорится во Всемирном докладе о наркотиках, опубликованном в четверг, 24 июня, Управлением ООН по наркотикам и преступности (UNODC) в Вене.
Как следует из документа, большинство из упомянутых в нем стран сообщили о росте использования каннабиса на фоне пандемии. Так, в ходе опросов 42 процента медработников в 77 странах сообщили, что потребление этого вещества увеличилось. Кроме того, наблюдалось расширение использования фармацевтических препаратов с его содержанием в немедицинских целях.
Эксперты: доля подростков, считающих каннабис вредным, снизилась на 40 процентов
В докладе также отмечается, что за последние 24 года в некоторых частях мира употребление каннабиса в целом выросло в четыре раза. При этом доля подростков, воспринимающих этот наркотик как вредный, снизилась на 40 процентов, несмотря на доказательства того, что его применение связано с различными видами вреда для здоровья и другими негативными последствиями, особенно - среди регулярных долгосрочных потребителей.
Наркотический рынок быстро восстановился от последствий пандемии
Кроме того, отчет UNODC продемонстрировал, что наркотический рынок быстро возобновил работу после застоя в начале пандемии, в результате чего произошел всплеск незаконного оборота. К росту поставок привели, в частности, увеличение количества наземных и водных маршрутов наркотрафика, использование для незаконного оборота частных самолетов, а также бесконтактных способов доставки препаратов конечным потребителям.
Доклад: Конкуренция между поставщиками кокаина увеличилась
Управление ООН, в частности, обратило внимание на растущую конкуренцию между импортерами кокаина. Так, преступные группировки из балканского региона начали все активнее бороться за рынки сбыта с испанскими и итальянскими поставщиками. Новые игроки отчасти работают без посредников и получают алкалоид напрямую из Южной Америки. В результате в Европу поступает все больше дешевого кокаина, что делает его потребление более привлекательным, отмечают составители доклада.
В декабре 2020 года Комиссия ООН по наркотическим средствам исключила медицинскую коноплю и ее производные из списка IV, в который включены самые опасные наркотики, подлежащие строжайшему контролю - к примеру, героин и кокаин.
Смотрите также:
-
Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает
Лидер по производству опиума
Более 90 процентов опиума, поступающего на мировой рынок, производится сегодня в Афганистане. В 2013 году опийным маком, из которого делают как опиум, так и героин, в стране было засеяно 209 тысяч гектаров.
-
Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает
Новые посевы, бóльшие объемы
В ноябре 2013 года Управление ООН по борьбе с наркотиками и преступностью (UNODC) обнародовало годовой отчет, в котором пришло к неутешительным выводам. Согласно отчету, объем произведенного в Афганистане опиума по сравнению с 2012 годом вырос почти на 50 процентов, достигнув 5,5 тыс тонн.
-
Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает
Есть ли связь с выводом войск НАТО?
В ООН предполагают, что существует связь между приведенными в докладе цифрами и запланированным на 2014 год выводом войск международной коалиции из Афганистана. Эксперты не исключают, что крестьяне расширяют посевы мака, чтобы подготовиться к временам политической и экономической нестабильности.
-
Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает
Почти миллиард долларов
По оценкам Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью, стоимость произведенного в 2013 году в Афганистане опиума составляет 950 млн долларов. Это соответствует 4 процентам ВВП страны.
-
Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает
Соблазн велик
Несмотря на то, что посев опийного мака в Афганистане запрещен законом, искушение для местных крестьян велико: за килограмм этой сельхозкультуры дают до 150 долларов США. Попытки зарубежных экспертов-аграриев убедить крестьян перейти к возделыванию хлопка до сих пор не принесли результата. Причина - невысокая прибыль плюс проблемы со сбытом.
-
Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает
Проблемная провинция Гильменд
Согласно отчету Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью, почти половина выращенного в Афганистане в 2013 году опийного мака приходится на южную провинцию Гильменд, которая считается оплотом "Талибана". Местные власти пытаются противостоять выращиванию мака, позволяя себе уничтожать его посевы на полях и разрушать источники орошения земель.
-
Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает
Безнадежное дело?
Поддержку в борьбе с наркотиками Кабул получает также из Вашингтона. В начале 2013 года Афганистан и США подписали договор, по которому Кабул получит 250 млн долларов для улучшения работы судебных органов и полиции. Важную роль тут играет и борьба с посевами опийного мака. Тем не менее, по данным афганских властей, в 2011 году почти 200 тыс крестьянских хозяйств жили за счет его выращивания.
-
Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает
Бизнес для "Талибана"
Выгоду от торговли наркотиками извлекают и радикальные исламисты: как правило, крестьяне платят отчисления талибам, которые с помощью этих денег финансируют свою борьбу с правительством в Кабуле и войсками международной коалиции. Между тем до свержения режима талибов в 2001 году выращивание опийного мака в Афганистане было строго запрещено.
-
Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает
Наркозависимые дети
Большие объемы выпуска опиума и героина приводят к росту числа наркоманов. Наркотики в Афганистане не только производят, но и потребляют в крупных масштабах. По оценкам ООН, почти полмиллиона афганцев являются наркозависимыми, среди них 300 тысяч детей.
Автор: Эстер Фельден, Владимир Дорохов