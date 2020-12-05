В Конгрессе США поддержали легализацию каннабиса

Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект, который предполагает исключение каннабиса из списка запрещенных веществ на федеральном уровне. В поддержку документа в пятницу, 4 декабря, проголосовали 228 депутатов нижней палаты, контролируемой демократами, 164 высказались против.

Проект закона также предусматривает перечисление средств от акцизного налога на продукты каннабиса на поддержку пострадавших от действий наркоторговцев, а также снятие судимости с лиц, осужденных за преступления, связанные с хранением и торговлей марихуаной без применения насилия.

Для вступления в силу закон должен быть одобрен Сенатом

Между тем для вступления в силу закон еще должен быть одобрен верхней палатой Конгресса США. Последнее, однако, по мнению экспертов, является маловероятным, поскольку большинство в Сенате на данный момент принадлежит республиканцам. Кроме того, документ еще должен подписать президент США.

В Соединенных Штатах 38 из 50 штатов разрешили применение марихуаны по медицинскому назначению, еще в 15 штатах и в столичном округе Колумбия разрешено ее употребление в рекреационных целях.

Комиссия ООН исключила каннабис из списка опасных наркотиков

Ранее, комиссия Организации Объединенных Наций по наркотическим средствам исключила каннабис и смолу каннабиса из Списка IV опасных и вызывающих высокую степень зависимости наркотических веществ в рамках Единой конвенции о наркотиках 1961 года. При этом решение о допустимости употребления марихуаны осталось в компетенции правительств соответствующих стран, указали в организации. Заместитель главы комитета российской Госдумы по охране здоровья Николай Говорин уже назвал решение комиссии ООН сомнительным и ошибочным.

Смотрите также:

Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает Лидер по производству опиума Более 90 процентов опиума, поступающего на мировой рынок, производится сегодня в Афганистане. В 2013 году опийным маком, из которого делают как опиум, так и героин, в стране было засеяно 209 тысяч гектаров.

Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает Новые посевы, бóльшие объемы В ноябре 2013 года Управление ООН по борьбе с наркотиками и преступностью (UNODC) обнародовало годовой отчет, в котором пришло к неутешительным выводам. Согласно отчету, объем произведенного в Афганистане опиума по сравнению с 2012 годом вырос почти на 50 процентов, достигнув 5,5 тыс тонн.

Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает Есть ли связь с выводом войск НАТО? В ООН предполагают, что существует связь между приведенными в докладе цифрами и запланированным на 2014 год выводом войск международной коалиции из Афганистана. Эксперты не исключают, что крестьяне расширяют посевы мака, чтобы подготовиться к временам политической и экономической нестабильности.

Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает Почти миллиард долларов По оценкам Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью, стоимость произведенного в 2013 году в Афганистане опиума составляет 950 млн долларов. Это соответствует 4 процентам ВВП страны.

Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает Соблазн велик Несмотря на то, что посев опийного мака в Афганистане запрещен законом, искушение для местных крестьян велико: за килограмм этой сельхозкультуры дают до 150 долларов США. Попытки зарубежных экспертов-аграриев убедить крестьян перейти к возделыванию хлопка до сих пор не принесли результата. Причина - невысокая прибыль плюс проблемы со сбытом.

Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает Проблемная провинция Гильменд Согласно отчету Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью, почти половина выращенного в Афганистане в 2013 году опийного мака приходится на южную провинцию Гильменд, которая считается оплотом "Талибана". Местные власти пытаются противостоять выращиванию мака, позволяя себе уничтожать его посевы на полях и разрушать источники орошения земель.

Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает Безнадежное дело? Поддержку в борьбе с наркотиками Кабул получает также из Вашингтона. В начале 2013 года Афганистан и США подписали договор, по которому Кабул получит 250 млн долларов для улучшения работы судебных органов и полиции. Важную роль тут играет и борьба с посевами опийного мака. Тем не менее, по данным афганских властей, в 2011 году почти 200 тыс крестьянских хозяйств жили за счет его выращивания.

Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает Бизнес для "Талибана" Выгоду от торговли наркотиками извлекают и радикальные исламисты: как правило, крестьяне платят отчисления талибам, которые с помощью этих денег финансируют свою борьбу с правительством в Кабуле и войсками международной коалиции. Между тем до свержения режима талибов в 2001 году выращивание опийного мака в Афганистане было строго запрещено.

Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает Наркозависимые дети Большие объемы выпуска опиума и героина приводят к росту числа наркоманов. Наркотики в Афганистане не только производят, но и потребляют в крупных масштабах. По оценкам ООН, почти полмиллиона афганцев являются наркозависимыми, среди них 300 тысяч детей. Автор: Эстер Фельден, Владимир Дорохов

