 Глава МИД Германии объявила о программе поддержки преследуемых иностранных журналистов | Новости из Германии о Германии | DW | 20.06.2022

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Германия

Глава МИД Германии объявила о программе поддержки преследуемых иностранных журналистов

В рамках программы защиты находящихся под угрозой журналистов Берлин будет поддерживать работников СМИ, вынужденных из-за своей деятельности покинуть Афганистан, Украину, РФ или Беларусь, заявила Бербок.

Выступление главы МИД ФРГ Анналены Бербок на GMF 20 июня 2022 года

Выступление Анналены Бербок на GMF

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) объявила о программе поддержки преследуемых журналистов, которую разработало ее ведомство. "Я твердо убеждена, что свободные демократические общества нуждаются в свободных средствах массовой информации для того, чтобы информировать граждан и призывать к ответственности власти и правительства. Все мы должны создать условия для того, чтобы журналисты могли беспрепятственно работать", - заявила она в понедельник, 20 июня, в видеообращении к участникам медиаконференции Global Media Forum (GMF) в Бонне.

Бербок сообщила, что в рамках программы по защите и поддержке находящихся под угрозой преследования журналистов МИД Германии будет поддерживать "смелых работников СМИ, которым пришлось покинуть свою родину - Афганистан, Украину, Россию или Беларусь, потому что они воспользовались своим правом на свободу выражения мнений".

Украинцы Мстислав Чернов и Евгений Малолетка - лауреаты премии DW

Говоря о лауреатах врученной в тот же день премии Deutsche Welle "За свободу слова", украинских фотографах Мстиславе Чернове и Евгении Малолетке, Бербок отметила, что они представляют сотни журналистов, продолжающих сообщать о событиях в Украине, обороняющейся от российского вторжения.

"Они разоблачают то, что Россия пытается скрыть: бомбы и ракеты, которыми обстреливают жилые районы, хладнокровные убийства мирных жителей - одни из самых страшных военных преступлений, совершенных за последние десятилетия на европейской земле", - заявила немецкий министр.

"Россия ведет войну не только военной силой, но и дезинформацией"

По ее словам, "Россия ведет эту войну не только с применением жестокой военной силы, но и с помощью дезинформации", а российские пропагандистские и прокремлевские СМИ "месяцами распространяли ложь об Украине". Бербок также напомнила, что после начала полномасштабного вторжения в Украину российский парламент принял "закон, фактически запрещающий независимое освещение войны" и предусматривающий до 15 лет лишения свободы для журналистов, не придерживающихся официальной трактовки "спецоперации".

Одновременно глава МИД Германии отметила, что подавление свободы СМИ и независимой журналистики является не только российской проблемой. "Авторитарные режимы по всему миру пытаются ограничить свободу слова и свободу СМИ. Они закрывают медиакомпании - как это случилось с Deutsche Welle в Москве. Они распространяют дезинформацию. Они запугивают сотрудников СМИ, преследуют журналистов и не останавливаются даже перед их убийством", - заявила она. При этом Бербок признала, что даже в демократических государствах журналисты получают угрозы в соцсетях. "Наше общество не может этого принять", - подчеркнула она.

В работе двухдневного Global Media Forum в Бонне, посвященного обсуждению будущего журналистики, участвуют более 2000 участников из 120 стран. Впервые после пандемии COVID-19 медиафорум, который организует DW, проходит не онлайн, а в обычном формате.

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    Автор: Игорь Бурдыга


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