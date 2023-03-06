В России журналиста признали виновным по делу о "фейках"

Андрей Новашов стал первым журналистом, оставшимся в РФ, которого обвинили в распространении "фейков" про армию. Суд приговорил его к восьми месяцам исправительных работ и наложил запрет на публицистическую деятельность.

Журналиста Андрея Новашова, жителя города Прокопьевск Кемеровской области, признали виновным в "публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ". Об этом в понедельник, 6 марта, сообщило издание "Тайга.инфо". Рудничный районный суд Прокопьевска приговорил журналиста к восьми месяцам исправительных работ. Он также получил запрет на публицистическую деятельность в течение года.

Наказание за репост

Ранее журналист Андрей Новашов сотрудничал с изданиями "Тайга.инфо", "Сибирь. Реалии" и "Радио Свобода". Основанием для возбуждения уголовного дела стал репост, который он разместил на личной странице в социальной сети "ВКонтакте". Автор поста, журналистка "Новой газеты" Виктория Ивлева, опубликовала перевод текста советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко о последствиях первых дней блокады города.

"Тот репост, за который ухватилось следствие, к моменту моего ареста посмотрело около 100 человек. Шесть или семь лайкнуло", - рассказал журналист изданию "Тайга.инфо". Журналист отрицает свою вину и считает уголовное дело "местью за журналистскую деятельность". В последнем слове журналист заявил, что отказывается считать информацию, предоставляемую официальными лицами, на которую опиралось обвинение, "заведомо правдивой".

По данным ОВД-инфо, уголовные дела по ст. 207.3 УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации" возбудили в отношении 145 человек.

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