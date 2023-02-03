В 2022-м в РФ ограничивали свободу интернета 637 тысяч раз

По оценке правозащитного проекта "Сетевые свободы", число вмешательств в 2022 году на 40 процентов превысило показатель предыдущего года и стало максимальным за всю пятнадцатилетнюю историю наблюдений.

В России в 2022 году зафиксировано более 637 тысяч случаев вмешательства в свободу интернета, сообщается в докладе "2022: Два Рунета", опубликованном правозащитным проектом "Сетевые свободы" в четверг, 2 февраля. По оценкам авторов документа, занимающихся мониторингом ситуации в течение 15 лет, число вмешательств в 2022-м оказалось на 40 процентов больше, чем годом ранее, и стало максимальным за всю историю наблюдений. Более 610 тысяч случаев были связаны с запретом информации по различным основаниям, а также блокировкой отдельных страниц, сайтов и IP-адресов.

Правозащитники отмечают, что число российских регионов, в которых свобода интернета подвергается наибольшему ограничению незначительно снизилось: "в "красной" зоне в 2022 году находились 52 региона, включая Крым (в 2021-м таких было 54, а в 2020-м - 58)". Тем не менее, на протяжении последних пяти лет больше половины регионов РФ находятся в условиях "крайне существенного ограничения свободы интернета".

Преследование за слова

"Зафиксировано 779 случаев уголовного преследования за выражение мнения в интернете. Это тоже годовой максимум за 15 лет наблюдений. Кроме того, нам известно о 1889 случаях привлечения к административной ответственности", - указано в докладе. При этом реальное тюремное заключение за слово все еще остается редким явлением. "Приемлемый для властей уровень самоцензуры пока достигается без массового лишения свободы", - указали правозащитники.

В докладе напоминают, что в России вступили в силу несколько законов, устанавливающих административную и уголовную ответственность за "распространение заведомо ложной информации о действиях российских вооруженных сил". "Впервые в современной российской юридической практике введена ответственность (вплоть до уголовной) за выражение мнения, фактически -за призывы прекратить войну", - отмечают авторы. "Штрафами в размере от 15 тыс. до 1 млн рублей наказывали за антивоенные посты в социальных сетях, одиночные пикеты, пацифистские надписи на одежде и атрибутику цветов украинского флага, "осквернение" провоенной символики, подписи под антивоенными петициями и даже проповедь в церкви", - сообщается в докладе.

Иностранные агенты и нежелательные медиа

Реестр иностранных агентов в 2022 году пополнили 248 человек и юридических лиц. Как отмечается в докладе, этот "институт, возникший как инструмент давления и стигматизации неправительственных организаций, превратился в конвейер для репрессий в отношении независимых журналистов и гражданских активистов". То, что подобные решения связаны с войной, развязанной Россией в Украине, "не вызывает сомнений: у каждого из 62 человек, включенных в прежний реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, в качестве источника влияния указана Украина", говорится далее в докладе.

Следствием такого давления, а также мобилизации стал массовый отъезд специалистов из России. По данным "Сетевых свобод", за год РФ покинули около 100 тысяч IT-специалистов и не менее 1000 журналистов. Кроме того, с российского рынка частично или полностью ушли большинство ведущих международных IT-компаний, включая Microsoft, Alphabet, Apple, Intel, Qualcomm, IBM, Nokia, Symantec и другие. В результате этого появился так называемый "второй Рунет", а Россия заняла первое место в мире по числу скачиваний VPN-приложений, позволяющих обходить блокировки интернет-ресурсов.

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