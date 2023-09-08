ЕС ввел санкции против представителей судебной системы РФ

Прокуроры, судьи и следователи российских окупационных властей подпали под санкции ЕС за грубые нарушения прав человека в аннексированном Россией Крыму. Санкционный список пополнили шесть человек.

Совет Европейского Союза в пятницу, 8 сентября, ввел ограничительные меры в отношении шести лиц, ответственных за грубые нарушения прав человека в Российской Федерации и на временно оккупированных Россией территориях Украины.

Санкционный список ЕС пополнили прокуроры и судьи, работавшие в судах, созданных российскими оккупационными властями в аннексированном Россией Крыму. Они принимали участие в политически мотивированных судебных процессах против журналиста Владислава Есипенко, приговоренного к 6 годам лишения свободы, и крымского татарина Наримана Джелялова, сказано в заявлении Совета ЕС.

Кроме того, в список включены два сотрудника Федеральной службы безопасности РФ, которые либо участвовали в пытках Есипенко, либо вели следствие по его делу, а также по делам представителей крымско-татарской общины и Свидетелей Иеговы в Крыму.

"Российский режим использует судебную систему как инструмент для многочисленных грубых нарушений прав человека", - сказано в заявлении Совета ЕС. В частности, речь идет о серьезных нарушениях прав лиц, выступающих против правящего режима, а именно свободы мнений и их выражения.

"ЕС не признает попытку незаконной аннексии Россией Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, что является нарушением международного права, включая Устав ООН. Евросоюз остается непоколебимым в своей приверженности независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - подчеркнули в Брюсселе.

Таким образом, ограничительные меры Евросоюза в рамках режима санкций в области прав человека теперь распространяются на 67 физических и 20 юридических лиц. В отношении указанных лиц введен режим замораживания активов, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. На физических лиц наложен запрет, который не позволяет им въезжать на территорию ЕС и следовать через нее транзитом.

Глобальный режим санкций в области прав человека был учрежден 7 декабря 2020 года. Он применяется к таким злодеяниям, как геноцид, преступления против человечности и другие серьезные нарушения прав человека (например, пытки, рабство, внесудебные казни, произвольные аресты и задержания).

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